Det står noen politikere i veien også

DEBATT: 8. mai skrev Ståle Økland i Aftenbladet om nedbygging av matjord. Det er prisverdig, men han bør henge bjella på rett ku.

Hvis innbyggerne i Sandnes og på resten av Nord-Jæren virkelig ønsker å stoppe raseringen av matjorda og naturen vår, da er det faktisk nødvendig å stemme på partier som ikke vil tillate det.

Debattinnlegg

Andreas Nordang Uhre Kommunestyrerepresentant, Sandnes (MDG)

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Økland gir regionens lokalpolitikere ansvaret for den uvettige raseringen av matjord og natur på Nord-Jæren. Men noen av oss lokalpolitikere i regionen kjemper faktisk mot denne utviklingen, og det fortjener velgerne å få høre om.

Høsten 2020 stemte Miljøpartiet De Grønne (MDG) mot strategien og programmet for kommuneplanrulleringen i Sandnes. Vi anså det som en videreføring av nettopp den politikken Økland kritiserer. 25. april behandlet kommunestyret førsteutkastet til ny kommuneplan, og vi har fått rett. Retningen som pekes ut for Sandnes er mer ødeleggelse av natur, mer nedbygging av matjord, og mer privatisering av felles goder som strandsonen.

MDG fremmet 48 forslag til dette førsteutkastet. Slik har vi signalisert at det finnes et klart og tydelig alternativ, en annen retning for Sandnes, enn den dagens flertall representerer. Vi foreslo blant annet: tiltak mot plastforurensningen i Gandsfjorden, stopp i nedbygging av nærmere 1000 dekar matjord, å gjøre det billigere å kjøpe bolig i Sandnes ved å la boliger og parkeringsplasser selges separat og å gjøre det enklere og billigere å realisere byggeprosjekter som fremmer god by- og samfunnsutvikling.

Dette er ting dagens flertall ikke ønsker, og de stemte ned 45 av forslagene våre. Men dette understreker det viktigste poenget Økland ikke tar opp i kronikken sin: hvis innbyggerne i Sandnes og på resten av Nord-Jæren virkelig ønsker å stoppe raseringen av matjorda og naturen vår, da er det faktisk nødvendig å stemme på partier som ikke vil tillate det.

Retningen som pekes ut for Sandnes er mer ødeleggelse av natur, mer nedbygging av matjord, og mer privatisering av felles goder som strandsonen.