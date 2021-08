Civitas angst for Rødt

«Det er klart at Rødt er skremmende for Civita, og deres superrike støttespillere», skriver Irene Bergljot Åstein Dahle.

Debattinnlegg

Irene Bergljot Åstein Dahle Styremedlem i Rødt Stavanger

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

DEBATT: I Aftenbladet 26. august ser vi at de rikes tenketank Civita ved Bård Larsen, igjen er ute og advarer mot Rødt. Civita synes å vite at vi er autoritære, antidemokratiske, og at det er en fare for at Rødt vil begå statskupp, og avsette Stortinget, dersom andre ikke er enige i vår politikk!

Alle andre enn Civita forstår jo at dette er skremselspropaganda. Rødt er et demokratisk parti. Det er klart at Rødt er skremmende for Civita, og deres superrike støttespillere. Kapitalismekritikk er skremmende for de som er avhengige av dette systemet for å bevare sine enorme formuer og privilegier. Civita er livredde for at enda flere vanlige folk skal bli bevisst på at vårt økonomiske system er grunnleggende urettferdig, og at det ikke er bærekraftig med et system der evig vekst er et grunnpremiss.

Rødt ønsker mer demokrati ikke mindre, vi ønsker at arbeidsfolk skal ha mer innflytelse på økonomien og på arbeidsplassen. Vi ønsker en radikal omfordeling, der de aller rikeste skal bidra mye mer til fellesskapet, og der de som har minst skal få mer. Det er klart Civita, og deres søkkrike onkler, er livredde for dette.

Rødt ønsker mer demokrati ikke mindre, vi ønsker at arbeidsfolk skal ha mer innflytelse på økonomien og på arbeidsplassen.