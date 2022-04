Kritikken av Solveig Sandelson mangler viktige perspektiv

DEBATT: Forkynnelsen om frelse og evig liv til mennesker i krise, er ikke uproblematisk. I en sårbar fluktsituasjon kan det å bli oppsøkt av forkynnere, være mer opprivende enn trøstende.

Forkynnelsen står i fare for å utløse vanskelige tanker om endetiden, noe som kan bli en stein til byrden for de flyktningene som har slektninger tilbake i Ukraina, der faren for å dø er en realitet.

Harald Liebich Hjelmeland

I fire ulike motinnlegg i Stavanger Aftenblad har Solveig Sandelson blitt irettesatt for sin kritikk mot organisert forkynnelse rettet mot flyktninger ved den polsk-ukrainske grensen. Kritikken fra de fire følger samme mønsteret, og den bygger stort sett på to argumentasjonsrekker; flyktningers behov for åndelig trøst og troens plass i det moderne samfunnet.

For å klargjøre det prinsipielle ved oppsøkende forkynnelse rettet mot mennesker på flukt, reises følgende spørsmål: Skal det være fritt fram for samtlige religiøse avskygninger å drive en slik forkynnelse, inklusive predikanter fra ikke-kristne trosretninger? Eller er forkynnelse akseptabelt så lenge predikantene er trosfeller av Sandelsons fire kritikere?

Ro til dype spørsmål

Forkynnelsen om frelse og evig liv til mennesker i krise, er ikke uproblematisk. Mange mennesker har et uavklart forhold til de dypere spørsmålene om tro og tvil, og for å håndtere slike vanskelige utfordringer, kreves en ramme preget av ro, trygghet og besinnelse for å gjøre så dyptgripende, personlige valg. I en sårbar fluktsituasjon kan det å bli oppsøkt av forkynnere, være mer opprivende enn trøstende.

Selv om forkynnelsen sikkert er velmenende, er de fleste europeere klar over at det eksisterer et bakteppe i den religiøse fortellingen, og dogmene om den evige fortapelsen er en del av dette bakteppet. Fortapelsen omfatter angivelig alle mennesker som ikke har tatt imot den rette troen. Forkynnelsen står i fare for å utløse vanskelige tanker om endetiden, noe som kan bli en stein til byrden for de flyktningene som har slektninger tilbake i Ukraina, der faren for å dø er en realitet. Forkynneren selv er antagelig trygg på sin egen skjebne på dommens dag, men flyktninger kan oppleve spørsmålene om frelse kontra fortapelse som en kilde til både tvil og uro, spesielt siden mange barn er til stede.

Har vi åndelig fattigdom?

Religiøse dilemma om å ta imot eller avvise forkynnernes budskap der og da, kan bli krevende i en krisesituasjon. På Facebook-siden til forkynnerne vises tydelig at håndsopprekning blir praktisert. Da er det trolig mange hender som nøler og famler. Betyr det å rekke opp en personlig trosbekjennelse? Bør jeg rekke opp for å være på skjebnens sikre side? Går jeg på akkord med mine egne verdier? Etter å ha sett forkynnernes video fra flyktningtogene, framstår Solveig Sandelsons reaksjon som forståelig og ettertenksom.

Samtlige av kritikerne av Sandelson tar opp vår tids sekularisering og troens plass i det moderne samfunnet. Beskrivelsen av sekulariseringen får karakter av sivilisasjonskritikk, der vår tids materialisme og egosentrisitet er hovedankepunkter, noe som angivelig skaper åndelig fattigdom, spesielt siden troen ikke lenger har samme plass som før. I denne sivilisasjonskritikken mangler et viktig perspektiv. Dette perspektivet handler om at livssynsmangfold har erstattet den dominerende innflytelsen som den lutheranske statskirken og lekmannsbevegelsen hadde i Norge helt opp til vår tid.

Et fåtall lutheranere

Dette mangfoldet har skapt rom for flere tilnærminger til de store spørsmålene i tilværelsen, noe som har skapt en mer åpen og inkluderende livssynsdebatt. Da er det ikke lenger opplagt at svaret på «den åndelige fattigdommen» er å vende tilbake den lutheranske kristendommen som kun teller 1 % av klodens befolkning.

I stedet for å oppsøke flyktningene på grensen, kunne alternativet vært å skape et inkluderende og tolerant fellesskap, gjerne et møtested, som inviterer flyktningene når de har oppnådd en mer permanent og trygg bosetting. Et møtested som respekterer at de som møter fram, har med seg sin egen genuine tro og tvil, og at gode samtaler kan tilføre begge parter noe. Slik kan også forkynnerne selv bli presentert for nye perspektiver til ettertanke.

