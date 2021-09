To tiår med kunst til folket

DEBATT: I 20 år har Stavangers befolkning opplevd å få kunst rett i fleisen. Nå er det bråstopp for en av de viktigste og mest ambisiøse kulturfestivalene i hele landet, Nuart-festivalen i Stavanger.

«Etter hvert som «mannen i gata» stilte egne husvegger disponible og private og offentlige bygg ønsket gatekunsten velkommen, ble festivalen sakte og sikkert en del av Stavangers identitet», skriver Ingvill Moen Hovlund. Bildet her er fra Østre bydel i 2018.

Debattinnlegg

Ingvill Moen Hovlund Utvalg for kultur idrett og samfunnsdialog, Stavanger Ap

Gatekunst er en form for kunst som oppsøker deg enten en vil eller ikke, den løper etter deg og dukker opp når du minst venter det, og kanskje er det da vi trenger kunsten mest?

Identitet

I Nuarts spede begynnelse dreide den offentlige diskusjonen seg i hovedsak om skillet mellom tagging og gatekunst. Var tagging pent eller ikke? Ville en gatekunstfestival invitere til kriminalitet og mer hærverk i gatene? Det var stor uenighet om hvorvidt byen skulle gi gatekunsten lerret med offentlighetens velsignelse.

Etter hvert som «mannen i gata» stilte egne husvegger disponible og private og offentlige bygg ønsket gatekunsten velkommen, ble festivalen sakte og sikkert en del av Stavangers identitet. Etter hvert er nye kunstverk på husbygg og fasader i Stavangers gater blitt like sikkert som trærnes bladfall hver høst.

Vi har lært oss å elske kunstverkene vi har fått, men har vi tatt det for gitt?

Vanskelig årstid

Jeg har mange ganger undret meg på hvorfor festivalen valgte seg en så vanskelig årstid å male vegger og fasader på, og i mitt stille sinn har jeg ofte tenkt at Martyn Reed og festivalen har en forståelse for at noe må til for at vi skal overleve høsten og vinteren i byen for ikke å visne helt hen. Hvert år representerer høstens bladfall noe trist og melankolsk – og midt i det dukker det nye vegger og verk opp og vinteren i Stavanger blir mer opplevelsesrik og mindre grå.

Hvor mange av verkene som har blitt brukt i promotering av byen, blitt fotografert og brukt som lokkemiddel for turister vet jeg ikke, men det er mange.

Nuart er noe vi innbyggere er stolte av å være en del av, Stavangers urbane alibi. For hva er en by som har levd av og med olje, som bærer preg av årevis med rikdom og godt vedlikehold, uten noe rebelsk i tillegg?

Nuart får Stavanger til å fremstå som den kule broren til Bergen, den urbane og nyskapende uredde vestlandsbyen. Vi har lært oss å elske kunstverkene vi har fått, men har vi tatt det for gitt?

Bevares i øyeblikket

Et særtrekk med gatekunsten er at den er temporær. Den forsvinner i det et hus trenger ny maling, i det et fabrikklokale rives ned, i det fasaden slites ned av vær og vind. Kunstopplevelsen bevares i øyeblikket, i neste øyeblikk kan kunstverket være vekk. De følelsene du kjente på da du så det – alene eller sammen med andre, for første gang eller for hundrede gang – er det du står igjen med da du – kanskje ubevisst – fikk ta del i noe temporært.

Jeg fikk en vond klump i magen av å gå til jobb igjennom byen fra vest til øst i morges med avisoppslaget hvor Reed og Nuart-festivalens takk for seg fersk i minnet, da et titalls verk bare på min korte faste rute sa «takk for oss». I høst får vi ikke gleden av å lete etter nye gatekunstverk. Det kan bli en grå vinter.

Epilog

Tok vi ikke på alvor at Nuart er blitt en kulturinstitusjon som skulle slippe å leve på luft og kjærlighet og kjempe for tilværelsen hvert år? Etter at Kulturrådet i 2016 satte kroken på døra og faset ut støtten til Nuart, ble målet om stabilitet og forutsigbarhet rokket ved.

Vi som kulturpolitikere kan ikke være passive vitner til at en så viktig festival, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt, forsvinner. Å leve på luft og kjærlighet kan være motiverende i en startfase, men som en identitetsbærer for Stavanger, og som lerret for gatekunstnere i over 20 år, fortjener Nuart stabil og varig støtte. Vi som kulturpolitikere må se på hvilket handlingsrom vi har for å komme Nuart i møte, lokalt, regionalt og nasjonalt. Det fortjener de.

