Det økologiske avtrykket er skeivt fordelt

DEBATT: Jørg A. Jørgensen gir en god, men dystopisk, beskrivelse av hvordan kloden preges av menneskehetens økologiske avtrykk (Aftenbladet 10. sept.). Situasjonen som beskrives, blir likevel ufullstendig hvis ikke de formidable ulikhetene i verden får sin plass i beskrivelsen.

«Siden 1970 har vareforbruket i Norge blitt tredoblet, men befolkningens lykkenivå stort sett er upåvirket av forbruksveksten», skriver Harald Liebich.

Debattinnlegg

Harald Liebich Lærebokforfatter, Hjelmeland

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Den rikeste tidelen av menneskeheten disponerer 85 prosent av ressursene på kloden, mens bare en tiendedel av ressursene disponeres av den fattigste halvparten. Det økologiske avtrykket er i hovedsak proporsjonalt med forbruket av ressurser.

Ulikhetene ha bare vokst

Allerede for over 30 år siden ble det påpekt at det var nok ressurser i verden til å gi alle menneskene på kloden gode livsvilkår, bare ressursene ble mer jevnt fordelt. Siden den gang har den globale vareproduksjonen og utslippene økt dobbelt så raskt som befolkningsøkningen. Og ulikhetene er blitt enda større i perioden.

Siden 1970 har vareforbruket i Norge blitt tredoblet, men befolkningens lykkenivå stort sett er upåvirket av forbruksveksten. Det kjøp-og-kast-baserte varekonsumet kunne blitt erstattet med miljøvennlige og varige produkter, kollektive energiløsninger og en utslippsnøytral matproduksjon – og uten at folks livskvalitet ble forringet. I denne formen for økonomi legges det større vekt på ikke-materielle verdier slik som natur- og kulturopplevelser, organisasjonsliv, utdanning, sport, kunst og litteratur – for å nevne noe.

Retning og håp

Et slikt lavutslipps-samfunn representerer saktens en utopi slik verden i dag fungerer, men utopien er tross alt en mer progressiv fortelling enn miljødystopien. Dystopien bringer oss intet annet enn kapitulerende passivitet og pessimisme, mens utopien kan gi retning, håp og inspirasjon på veien mot praktiske løsninger.