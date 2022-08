Aftenbladet er ikke Putins mikrofonstativ

Ruslands president Vladimir Putin og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Debattinnlegg

Tarald Aano Redaktør

Ikke vær mikrofonstativ for Putin, skrev Bjørnar Heide i et innlegg etter at Aftenbladet hadde publisert en artikkel fra vår danske samarbeidspartner Politiken. Artikkelen handlet om at menneskerettsorganisasjonen Amnesty International rapporterte at ukrainske sivile utsettes for unødig risiko av det ukrainske militæret. Amnesty viste i sin rapport til at Ukraina i en rekke tilfeller «har brutt reglene i den internasjonale, humanitære folkeretten i forsøk på å motstå den russiske invasjonshæren. Ved å utstasjonere styrker på skoler og sykehus og i sivile boliger har det ukrainske militæret satt landets sivilbefolkning i unødig fare.»

Dette reagerer Heide sterkt på og mener at både Amnesty og Aftenbladet blir Putins mikrofonstativ. Amnesty får svare for seg selv, men vi tar med at organisasjonen understreker at det er Putins Russland som er den aggressive part. Organisasjonen har også gang på gang dokumentert grove russiske brudd på menneskerettigheter og folkeretten.

At en så anerkjent organisasjon som Amnesty peker på at også ukrainske styrker bryter folkeretten, er åpenbart interessant og relevant. At Aftenbladet gjengir nyhetsmeldinger om dette, betyr på ingen måte at vi er Putins mikrofonstativ. Tvert imot har hele vår dekning lagt til grunn at Russland er den aggressive part i konflikten, og at Ukraina og landets befolkning er offeret. Det betyr imidlertid ikke at vi kan eller skal underslå nyheter som viser at det skjer brudd på internasjonale regler på begge sider av konflikten.

Den nevnte artikkelen ble for øvrig raskt oppdatert med reaksjoner fra den ukrainske presidenten.