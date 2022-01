Kan vi gjøre noe for det sosiale livet til barn og unge?

DEBATT: Jeg skriver dette innlegget fordi jeg som pensjonert lærer og bestefar ser den psykologiske betydningen pandemien har for barn og unge.

Georg Vervik ønsker å få barna vekk fra datamaskinen.

Georg Vervik Tidl. lærer og bestefar

Isoleringen de har vært utsatt for, gir all grunn til bekymring. Vi er helt avhengig av gode relasjoner for å utvikle vår sosiale kompetanse.

Når barn fortaper seg i sosiale medier og ikke får sosial respons på seg selv, blir de ekstra sårbare. Av erfaring vet jeg at konsekvensene vil bli at mobbing, utestengelser, stigmatisering, vold og krenkelser vil øke når de ikke får utvikle sosiale ferdigheter. Og dette igjen fører til økt ensomhet og psykiske vansker.

Ta ansvar sammen

Det er blitt så komplisert etter hvert å sosialisere barna under pandemien at vi må ta ansvar sammen som samfunn. Det er avgjørende for barn og unge å treffe de samme jevnaldrende i forskjellige, gode og trygge opplevelser. Å kunne avtale med noen rundt en gratis og meningsfull aktivitet. En meningsfull aktivitet skaper nettverk.

Kan vi lage et fond?

Kan det lages et fond der frivillige organisasjoner, kunstnere og andre som vil gjøre noe for ungdom, kan søke midler til kjekke, meningsfulle arrangementer? La deltagerne oppleve hva organisasjoner eller andre aktører driver på med, og la dem få prøve ut med arrangørene deres aktivitet. Disse aktørene måtte få dekket sine utgifter og eventuelle lønnsbehov. De private aktører som øker tilbudene for barn og unge, må overleve, de er et bidrag til at vi gjør kjekke ting i lag. Disse burde også kunne søke om bidrag til å lage gratis kvelder med sosial profil.

For å få barn vekk fra datamaskinen må barn og unge kjenne at aktiviteten ikke forplikter, men pirrer nysgjerrigheten på ny kunnskap og få naturlig sosial kontakt.

