Arbeiderpartiet er kronisk bakpå med strømstøtte

DEBATT: De siste månedene har folk, frivillighet og bedrifter kjent på en usikkerhet for regningene sine mange aldri har følt på tidligere.

«Vi har ikke sett mye til løsninger fra Arbeiderpartiets ordførere i verken Stavanger (Kari Nessa Nordtun til venstre i bildet) eller Sandnes (Stanley Wirak). Det er ganske skuffende», skriver Tina Bru og Sissel Knutsen Hegdal.

Debattinnlegg

Tina Bru Stortingsrepresentant og nestleder i Høyre

Sissel Knutsen Hegdal Gruppeleder, Stavanger Høyre

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Høye strømpriser, økte matvarepriser, økt rente og økt skatt kombinert med en kronisk bakpå regjering er en dårlig kombinasjon for de aller fleste. Fortsatt er støtte til næringslivet i det blå, samtidig som daglige ledere slik som Tone Østbø som driver Renseriet i Sandnes holder tre renserier stengt og har permittert en av fire ansatte.

De høye strømprisene har vært krevende for mange gjennom hele vinteren. Allerede i oktober foreslo Høyre og SV på Stortinget å øke bostøtten og sosialhjelpen for å strekke ut en hånd til de med aller minst. Forslaget fikk heldigvis flertall.

I november la den nye regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2022. Støtte til strømregningene var ikke å spore. Heller ikke i budsjettenigheten mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV.

Det er jo lov å håpe at regjeringen snur og innser at også mindre bedrifter har behov for hjelp i en ekstraordinær situasjon.

Fikk ikke flertall

I starten av desember la derfor Høyre, Venstre og KrF frem et forslag til en målrettet strømstøtte til husholdninger, og 1000 kroner i strømstipend til studenter og borteboende elever. Forslagene fikk ikke flertall.

Først i midten av desember kom regjeringspartiene på banen med et forslag om en midlertidig ordning for å dekke 50 prosent av strømregningen for husholdninger når snittprisen en måned ligger over 70 kroner kilowattimen. SV fikk forhandlet det opp til 55 prosent. På samme tidspunkt begynte Høyre å etterlyse tiltak for frivilligheten og næringslivet. Vi fikk aldri noe svar.

I starten av januar varslet Høyre at vi ville forbedre strømstøtten til folk. Det er rimelig at folk med de ekstraordinære prisene får mer enn 55 prosent dekket. Dagen etter skjerper regjeringen sin ordning til 80 prosent. På tide! Men fortsatt ingenting til næringslivet.

Uken etter etterlyser vi strømstøtte til borettslag, sameier og gårdsbruk med fellesmålere. Vi fortsetter å be om vurderinger for frivilligheten og næringslivet. Samme dag har regjeringen funnet en løsning for landbruket og veksthus. Bra det, men det er nødvendig å minne regjeringen om at privat næringsliv er mer enn bare bønder.

Næringslivet står igjen

To dager senere varsler regjeringen støtte til frivilligheten. Bra det også, men de nevner fremdeles ikke næringslivet med ett ord. Dagen etter legger Høyre frem et forslag til en søknadsbasert kompensasjonsordning på 2 milliarder kroner til mindre bedrifter og frivilligheten. Frivilligheten er kanskje ikke like aktuelt lenger, de har jo fått hjelp, men næringslivet står fortsatt igjen med store regninger og større usikkerhet.

Ordningen vår var ment å gjelde i Sør-Norge hvor prisene er høye, og ikke omfatte kommuner som har inntekter fra kraftproduksjon eller eierskap i kraftselskaper, slik som Stavanger og Sandnes. Forklaringen på det er ganske enkelt. Disse kommunene får i likhet med staten store ekstrainntekter på grunn av de høye prisene. Det er ikke mye forlangt at de også bruker noe av de ekstraordinære overskuddet på å hjelpe både frivillighet og små- og mellomstore bedrifter i sin kommune. Vi har ikke sett mye til løsninger fra Arbeiderpartiets ordførere i verken Stavanger eller Sandnes. Det er ganske skuffende.

Det står om arbeidsplasser

Mens både enkeltkommuner og staten håver inn ekstrainntekter på grunn av strømprisene, ser det ikke ut til at Arbeiderpartiet verken lokalt eller nasjonalt vil strekke ut en hjelpende hånd til mindre bedrifter. I mellomtiden må Tone Østbø fortsette å belage seg på krevede prioriteringer.

Det er jo lov å håpe at regjeringen snur og innser at også mindre bedrifter har behov for hjelp i en ekstraordinær situasjon. Det er tross alt arbeidsplasser det er snakk om.