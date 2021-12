Vi jobber kontinuerlig med å bedre servicen

DEBATT: Alvhild A. Steffensen skriver i debattinnlegg i Aftenbladet 29. november om sine tolkeopplevelser som sterkt hørselshemmet.

«At noen skal sitte hos legen og tolken ikke dukker opp, som beskrevet i leserinnlegget, er selvsagt ikke akseptabelt», skriver Morten Auglend.

Morten Auglend Avdelingsdirektør, NAV Hjelpemiddelsentral Rogaland

Som ansvarlig for tolketilbudet for hørselshemmede og døvblinde i Rogaland, kjenner vi på Nav Hjelpemiddelsentral Rogaland oss ikke igjen i beskrivelsen. Det er riktig at vi over tid har hatt noe underbemanning på tolkeressurser for å dekke behovet i vår region. Spesielt har vi hatt dårlig dekning på skrivetolking. Vi har derfor de siste årene jobbet med dette gjennom intern opplæring, og ved å kreve skrivetolkkompetanse ved nyansettelser. I 2021 ble tjenesten styrket med fire nye tolkestillinger. Dette har gitt resultater, og i 2021 har vi et betydelig bedre skrivetolktilbud enn tidligere, både i prosentvis dekning og i antall utførte skrivetolkoppdrag. Fra høsten 2018 til høsten 2021 har vi gått fra en dekningsgrad på 60 prosent til 85 prosent på skrivetolking. Det betyr at det i Rogaland har blitt lettere å få skrivetolk, ikke vanskeligere.

Det er viktig for oss å tilby en så god tjeneste som mulig innenfor de rammene vi har i dag.

Tolketjenesten klarer likevel ikke å dekke alle behov for tolk. Hver måned er det dessverre fortsatt noen hørselshemmede som får beskjed om at de ikke får hjelp, i situasjoner der de har behov for det. Dette legger en unødvendig ekstra byrde til personer som allerede er i en vanskelig situasjon. Vi kjenner til at det er hørselshemmede som på grunn av tolkesituasjonen vi tidligere har hatt, har latt være å bestille tolk til aktiviteter, spesielt på kveld og helg. Det betyr at det sannsynligvis er et større udekket behov enn det som kommer fram i våre tall. Vi er derfor enig med innsender i at tjenesten fortsatt må styrkes.

Det er viktig for oss å tilby en så god tjeneste som mulig innenfor de rammene vi har i dag. Derfor prioriterer vi høyt å gi en forutsigbar tjeneste. Det betyr at vi alltid skal gi beskjed dersom vi ikke kan stille med tolk. At noen skal sitte hos legen og tolken ikke dukker opp, som beskrevet i leserinnlegget, er selvsagt ikke akseptabelt. Vi har heller ikke fått tilbakemeldinger om at dette har skjedd. Vi jobber kontinuerlig med å bedre servicen, men for å bli bedre er vi avhengig av tilbakemeldinger når ting ikke fungerer. Vi oppfordrer derfor innsender, og andre brukere, til å ta kontakt med oss hvis tolken ikke kommer som avtalt, slik at vi kan nøste opp i hva som har skjedd og unngå lignende hendelser.

Ønsker bedre oversikt

Fra høsten 2021 har vi startet med kvelds- og helgevakter som skal gjøre det lettere å få tolk til aktiviteter utenfor normalarbeidstid. Vi oppfordrer alle våre brukere til å bestille tolk til de aktivitetene de ønsker. På den måten får vi en bedre oversikt over det reelle behovet og kan jobbe videre med å øke dekningsgraden til det beste for brukerne våre.