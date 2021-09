Planlegging av sykehjem tar altfor lang tid

DEBATT: Vi Senior Norge, Stavanger synes det er skremmende å lese «Plan for omsorgsbygg 2021-34». Ramsvigtunet blir ytterligere utsatt til 2023/24. Her kommer bare 29 plasser.

– Nå trenger vi et stort sykehjem etter mal fra Husbanken på 120-150 personer. Det nytter ikke med Ramsvigtunet (bildet), skriver Aud Klovning Knudsen.

Aud Klovning Knudsen Leder, Senior Norge Stavanger

Politikerne må nå gi beskjed til administrasjonen at Jåttå må bli ferdig så snart som mulig.

I mine første papirer fra denne saken, prosjektnr. 3844076, utklipp fra protokollen , står det at den nye etasjen skal være ferdig 2022. Det synes tydeligvis ikke å gjøre noe å utsette bygging av sykehjem.

Hva skal dere politikere gjøre med ventelistene som 31.08.21 kom på bordet fra administrasjonen?

Venteliste til fast plass: 59

Venteliste til korttidsplass: 51

Venteliste til vekselsplass: 73

Dette blir totalt 183 plasser som noen med slitne pårørende trenger akkurat nå. I tillegg blir ikke Jåttå ferdig før tidligst 2027, antagelig vil det ta lenge tid.

Totalt uakseptabelt

Etter 2027 er det ikke planlagt bygging av sykehjem frem til 2034.

Dermed vil vi da få en dekningsgrad på 14,7 prosent. Nå er den 23,8 prosent. I 2027 vil den være 20,6 prosent. Dette er totalt uakseptabelt.

Vi vet at eldrebølgen ikke er ferdig i 2027. Vi vet at personer med demens vil øke mest innen denne gruppen. Vi vet at denne sykdommen kan utvikle seg veldig raskt. Da må denne personen ha en sykehjemsplass. Da kan ikke pårørende ta ansvaret lenger. Dessuten er det også demenssyke som bor alene.

Planlegging av sykehjem tar altfor lang tid. Derfor må dere politikere nå gi beskjed til administrasjonen at Jåttå må bli ferdig så snart som mulig. Nå trenger vi et stort sykehjem etter mal fra Husbanken på 120-150 personer. Det nytter ikke med Ramsvigtunet.

Vi vet at Demenslandsbyen ville ha gitt 120 plasser, men dessverre var innholdet for pretensiøst og dermed for dyrt. Nå venter vi på Jåttå først. Etterpå må Atlanteren på Hundvåg og sykehjemmet i Madlabyen komme umiddelbart. De må stå ferdig lenge før 2034.

Kommunevalg om to år

Det er kommunevalg om to år. Vi eldre er ca. 1/4 av borgerne i denne byen. Vi er prosentvis dem som er flinkest til å bruke stemmeretten. Vi kommer til å følge godt med hvordan ventelistene utvikler seg fremover.