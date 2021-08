Still krav om miljømessig oppdaterte skip

DEBATT: Vi er ikke lenger i en tid der lukrative konsept som gigantiske cruiseskip med tusenvis av passasjerer ikke skal tilpasse seg miljøet og omgivelsene rundt seg.

– Hvor redde kan man bli for å stille enkle og høyst betimelige krav for miljø- og naturbeskyttelse til cruiseindustrien? spør Sidsel Hatleskog.

Sidsel Hatleskog Stavanger

Som et motsvar til Ingebjørg S. Folgerø sitt innlegg (Mímirs lille navle) i Aftenbladet 6. august, med riktig mange forklaringer på hvorfor cuisepolitikken i byen er på rett vei, vil jeg si at de store cruseskipene allerede er langt bak sin tid.

De er enorme og komplekse skip med rike eiere som i årevis for eksempel har latt være å utstyre skipene med renseanlegg for det avløpsvannet passasjerer og skipene selv produserer. Til tross for at teknologi for kloakkrensing har vært tilgjengelig i mange, mange tiår.

Ventet og ventet ...

Lydforurensingen fra aggregat er en sak for seg. Luftutslippene til kunne også vært håndtert for lengst. I stedet har man ventet og ventet, samt drevet kampanje for hvorfor skipene er så viktige for økonomien og skipene er så miljøvennlige, eller skal bli det snart …

Da den borgerlige regjeringen endelig tok tak i den dårlige praksisen (å slippe avløpsvann urenset ut i fjordene) ved å kreve at avløpsvannet måtte håndteres skikkelig, kunne man med vantro registrere at denne innstrammingen bare skulle gjelde verdensarvfjordene. Endog skulle man bare flytte utslippene lenger ut! Hvor redde kan man bli for å stille enkle og høyst betimelige krav for miljø- og naturbeskyttelse til denne industrien?

Må tilpasse seg

Vi er ikke lenger i en tid der lukrative konsept som gigantiske cruiseskip med tusenvis av passasjerer ikke skal tilpasse seg miljøet og omgivelsene rundt seg, det være seg bymiljøene, fjordene, havvannet og naturmiljøene ellers. Tiden har gått forbi dem og Høyre, og Ingebjørg Folgerø sitt forsvar likeså.

Still heller krav om miljømessig oppdaterte skip av en størrelse som ikke voldtar byene med sin gigantiske framtoning!

Luftutslippene kunne vært håndtert for lengst.