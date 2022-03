Folk syter over regjering og storting, mens Europa er i krig

DEBATT: Vår regjering og storting er satt på en historisk prøve, la dem få litt arbeidsrom. Vær glad for at vi har en demokratisk valgt regjering og storting som skal styre oss nå når Europa står i brann.

I demokratiet Norge har vi det så godt at vi kan risikere å ødelegge det med syting.

Debattinnlegg

Kristine Eritsland Randaberg

Vær takknemlig for at vi ikke har en diktator på toppen som sender våre ungdommer ut i krig.

Norge burde vært mer motstandsdyktige mot falske nyheter, kyniske lurendreiere og påvirkningspropaganda fra fremmede stater. Evnet å skille saklig og etterrettelig informasjon, heller enn alternativ informasjon med null troverdige kilder. Nei MSN Nyheter er ikke ufeilbarlige, men de har tross alt et redaksjonelt ansvar, må følge Vær varsom-plakaten og kan bli felt i PFU.

Makt og rikdom korrumperer, men hvis du er en av dem som har sett lyset, den «store sammensvergelsen», en av dem som har forstått noe den manipulerte saueflokken som følger «elitene» ikke gjør, da har du sannsynligvis satset på feil hest. Du er blitt lurt og manipulert.

Av og til: Ikke tenk sjæl! Hør på folk som har peiling, hold deg oppdatert hos seriøse aktører og kilder. Og, det er like viktig å lese saker fra dem som står langt fra deg selv politisk og ideologisk. Du må balansere og kunne justere dine egne fastlåste meninger.

Er det noe vi har lært av den brutale krigen i Ukraina, er det at alt dette startet med propaganda i sosiale medier. Denne krigen er også en krig mot fakta, mot sannhet og mot demokrati. Det sies at i krig er sannhet det første offer.

Altfor dyrt, alltid bakpå

Vi ser heltemodige ukrainere som driver motstandskamp mot et brutalt overfall fra Putins Russland. De har samlet seg om landet sitt og kjemper for demokratiet. Mange sier at ukrainerne kjemper for oss alle. Men, hva skjer her i Norge? Jo vi gir politikerne våre tyn for alt som skjer. Strømpriser, bensinpriser, dyrere matvarer og hevet lånerente. Regjeringen er for bakpå. Tiltak kommer for seint. Selv om vi strengt tatt kunne gått litt i dybden av problemene og sett at ting er sammensatt og komplisert, og at kvikke løsninger ofte er dårlige løsninger. Ting tar tid.

Lenge før krigen i Ukraina har nordmenn gitt våre ledere skylden for alt som går galt. Staten skal ordne opp i alt. Vi skriker og klager, noen regelrett hater våre politikere. Folk er nådeløst slemme i kommentarfeltene. Forstår dere ikke, at det dere gjør, er å svekke demokratiet i vårt eget land? Vi splintres i stykker fra innsiden. Alle må se at dette er farlig. Vi må holde sammen og verne om demokratiet vårt.

Politikere er ikke ufeilbarlige, det har noen av dem ettertrykkelig vist den siste tiden. Men jeg tror jeg har rett når jeg sier at de aller fleste politikere ønsker å gjøre det de synes er best for landet vårt. Og vi må huske at de er bare mennesker, slik som du og jeg. Hvem har ikke gjort noe vi angrer dypt på? Hvem har ikke gått mot sin egen samvittighet eller moral?

EU rører meg

I dag ser vi et samlet Europa. EU samler seg. De tar raske og viktige beslutninger. EU med alle sine mangler viser nå hvor viktig samarbeid og felles forpliktelser er i krisetider. Det er rørende. Her hjemme er det store flertallet enige om å ta godt imot ukrainere. Mange åpner hjemmene sine. Regjeringen jobber på spreng, det samme gjør kommuner og frivillige. Vi nordmenn er stolte av dugnadsånden vår. Men hvor lenge er hjertene våre varme når den nye virkeligheten slår inn over oss og vi merker at dette vil koste. Koste oss dyrt. Skal vi få til dette, skal vi klare å samle oss som et folk som vil hverandre vel, må vi ta inn over oss at dette forandrer alt. Og det er ingen andres skyld enn Putin. Men det er vårt ansvar å ta vare på hverandre og ta ansvar for hvordan vi snakker om hverandre -og til hverandre på sosiale mediene, hjemme og på jobb. Og ha tiltro til at våre politikere vil oss vel. Ikke minst: rydd litt plass til seriøs informasjon, ta en faktasjekk, google etter kilder og vær kritisk til din egen vurderingsevne.

