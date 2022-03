Vi må snakke om troens plass i livet og samfunnet

MISJON: Solveig G. Sandelsons kommentar om kristne misjonsorganisasjoners virksomhet i møte med Ukrainske flyktninger oppleves både forståelig og ubehagelig.

Fra et kristent perspektiv er det å la troen komme til uttrykk både i ord og handling, i praktisk omsorg og i ord som gir håp, tro og trøst, et uttrykk for kjærlighet.

Egil Elling Ellingsen Pastor i IMI-kirken

Forståelig fordi det er gode grunner til å reflektere kritisk over hvordan man møter og opptrer overfor mennesker på flukt generelt, men også for kristne om balansen mellom å møte materielle og åndelige behov. Det er slett ikke sikkert vi alltid treffer.

Dette er ubehagelig fordi kommentatoren i all sin rettferdige vrede også formidler noen veldig spesifikke syn på hva tro og formidling av tro representerer. Det sier ganske mye om hvilken plass hun tenker tro har i livet, og i en krise, når det å formidle om Jesus i en slik situasjon er «langt over alle støvleskaft respektlaust.» Og at det å formidle tro til andre innebærer at «du meiner å vite betre enn dei kva slags liv dei bør leva.» Her slås det ikke akkurat et slag for det livssynsåpne samfunnet, ja knapt nok det livssynsnøytrale. Skal en ta henne helt på ordet, kan en undre seg på om et samfunn lukket for tro ulmer i bakgrunnen. Heldigvis åpner hun noe mer opp for troens plass og verdi mot slutten av innlegget.

Det er mange kristne organisasjoner og menigheter som er aktive i og rundt Ukraina nå. Fra vår menighet har vi støttet Ungdom i Oppdrag i deres arbeid. Samtidig får vi inn rapporter fra andre menigheter og ledere som er i landet. Felles for dem alle er fortellingene om at de gjør det de kan for å hjelpe mennesker – mange av dem med livet som innsats -, om det er med vann, mat, transport eller andre ting. Men at de også opplever å møte åndelige behov, får lov til å be for mennesker, og ja, lede noen til tro.

Fra et kristent perspektiv er det å la troen komme til uttrykk både i ord og handling, i praktisk omsorg og i ord som gir håp, tro og trøst, et uttrykk for kjærlighet. Sandelson synes å anerkjenne handlingene, men går rimelig langt i å si at hun forstår ordene som noe helt annet enn kjærlighet. Så kan en jo velge om en vil tenke at det utfordrer den troendes kommunikasjon, eller kommentatorens forståelse. Men det synliggjør i alle fall at vi utfordres på å finne gode innganger til å snakke om troens plass i livet og samfunnet.

