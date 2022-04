Troen på det gode er sterkere enn ynkelige menn som dreper

DEBATT: Vi trodde krig tilhørte fortiden i vår del av verden. Første og andre verdenskrig, og krigene på Balkan på nittitallet. Vi trodde at verden hadde lært. Selv Russland var en nabo vi kunne stole på.

Selv i mørket er det lys. Jeg tror ikke på dødens krefter som river ned livet. Jeg tror på de som bygger fremtid og fred. Jeg tror på oss som fellesskap. Vi er en kraft som bygger fremtiden.

Debattinnlegg

Leif Magne Helgesen Prest og forfatter

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Der var vi godtroende og naive. Vi trodde ikke at voksne mennesker kunne gjøre slik mot hverandre. Vi trodde voksne skulle verne om livet, barna, de eldre og det sårbare livet. Men det skjer i vår tid, på vår vakt.

Det som skjer i Ukraina, er ingen tilfeldig handling, ulykke eller angrep. Det er ikke blind vold, men planlagt målrettet vold. Det er beregnende ondskap. Det er menneskeskapt ondskap.

Troen sterkere enn ynkelige menn

Finnes det håp i det meningsløse? Ja, vi står sammen i kampen mot det onde. Vi står sammen i kampen for fred. Sammen tenner vi lys og ber. Vi vet at fred er mulig, men fred er ingen selvfølge. Fred er hardt arbeid over tid. Europa er i krig, men vi skal vinne freden.

Jeg tror på Gud, og jeg tror på mennesker. Tross alt velger jeg fortsatt å tro på mennesker. Verken Hitler, Stalin eller Putin kan ta fra meg troen. Troen er sterkere enn små ynkelige menn som må drepe for å vise sin manndom. Du og jeg, og millioner sammen med oss, tenner lys og ber. Det tror jeg på, et hav av lys for fred. Det finnes ikke noe sted som er håpløst. Selv i mørket er det lys. Jeg tror ikke på dødens krefter som river ned livet. Jeg tror på de som bygger fremtid og fred. Jeg tror på oss som fellesskap. Vi er en kraft som bygger fremtiden.

Som kristen har jeg et håp om liv etter døden, men jeg tror på livet før døden også. I troen på livet står vi sammen på tvers av religioner. Vi står sammen på tvers av politiske partier. Vi står sammen som skandinaver og som europeere. Vi vet at dødens krefter finnes på jord og at ondskap er en realitet. Vi vet at det onde i form av egoisme kan vinne frem hvis vi ikke står imot. Vi vet at onde krefter bruker vold og krig for å vinne mer makt. Vi vet at ondskap dreper, men vi tror på noe som er sterkere enn dødens krefter og det onde. Vi tror på blomster som vokser opp av frossen jord, på livet.

Vi tror på kjærligheten

Vi tror ikke på nasjonalistiske eller andre destruktive krefter, ideologier og handlinger som river ned. Vi tror ikke på ledere som går til angrep på sine naboer. Vi tror ikke på fascisme, nazisme, stalinisme eller putinisme. Vi tror ikke på ledere som dreper for å få mer. Vi tror på mangfoldet og det fargerike fellesskap. Vi tror på frihet, respekt og rettferdighet. Vi tror på fred.

Hvert enkelt menneske har uendelig verdi. Vi tror på kjærlighet. Kjærligheten er både en gave, og en oppgave! Vårt svar til Putin og andre som han er: Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten.