Sjefen bør juble for gravide arbeidstakere

DEBATT: Det må bli lavere terskel for å ha fødselspermisjon som arbeidstaker dersom Norge skal få opp fødselstallene.

«Det er en kjensgjerning at mange gravide faller utenfor arbeidslivet. Man mister muligheten til forfremmelse, taper bonus og man havner bakpå, sammenlignet med mange av kollegaene», skriver Margret Hagerup. Foto: Shutterstock

Debattinnlegg

Margret Hagerup Stortingsrepr. for Rogaland, arbeids- og sosialkomiteen (H)

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Både offentlige og private arbeidsgivere, og vi som politikere, må legge til rette for at det er positivt med familieforøkelse og ikke en ulempe for jobben.

Positiv graviditetstest, men hvordan forteller jeg dette på jobben? Jeg tror mange kvinner har kjent på denne følelsen. Den umiddelbare gleden ved å være gravid får raskt noen mørke skyer over seg, når man skal fortelle det på jobben.

Unnlater å snakke om det

Så hvordan har egentlig gravide kvinner det i norsk arbeidsliv? Vi feirer neppe nyheten om en ny verdensborger. Både den gravide og arbeidsgiver kjenner på utfordringer, samtidig som vi feier disse under teppet og unnlater å snakke om det.

Jeg har sittet ved alle sider av bordet. Jeg har vært gravid arbeidstaker, og jeg har vært arbeidsgiver. Felles for begge situasjonene er at dialog har vært avgjørende. Men har den vært god nok? Antagelig ikke. Og da kan vi lure på hvorfor det ikke fødes flere barn i Norge.

Jeg mener eksempelvis at kvinner bør få jobbansiennitet mens de er i ordinær foreldrepermisjon.

Som arbeidsgiver er det utfordrende å tilrettelegge for fravær. Når man gjør en ansettelse er det fordi man ønsker kompetansen til vedkommende, og man har som regel behov for denne på jevnlig basis. Dette resulterer i at det også for menn kan være en terskel å komme på jobben og fortelle at man skal bli far. Sjefen begynner umiddelbart å tenke på hvordan vedkommende skal erstattes under fraværet, og det er ikke rent sjelden at det kolliderer med viktige hendelser på jobben.

Vi er mange som tror at vi er uunnværlige.

Jeg kavet meg på jobben få dager etter fødsel, både med nummer to og tre. Jeg tror ærlig talt ikke at jeg hadde vært der jeg er i dag hadde det ikke vært for at jeg valgte å kombinere permisjon, jobb og småbarnsliv. For meg fungerte dette fint, men det fordret en god dialog med arbeidsgiver. Og at det var ting jeg ikke kunne være med på i en periode.

Jeg tror vi må snakke mer om disse tingene. Det er en belastning å bli gravid i dag.

Vi diskuterer ofte hva som skal til for at flere kvinner får barn, får tidligere barn og flere barn. I debatten snakkes det ofte om styrking av økonomiske ordninger og tilrettelegging for studenter som får barn. Det er bra, men jeg mener vi snakker for lite om tilpasninger og aksept i arbeidslivet.

Bedre personalpolitikk

Spørsmålet er om belastningen ved å være gravid blir for stor. Både for den gravide og for arbeidsgiveren. Mye ligger mellom linjene, og kanskje trengs det rett og slett en bedre personalpolitikk for gravide. Det er en kjensgjerning at mange gravide faller utenfor arbeidslivet. Man mister muligheten til forfremmelse, taper bonus og man havner bakpå, sammenlignet med mange av kollegaene.

Er det prisen å betale for å få barn? Og har AS Norge råd til at vi har dette perspektivet i arbeidslivet?

Jeg mener eksempelvis at kvinner bør få jobbansiennitet mens de er i ordinær foreldrepermisjon. Dette vil senke terskelen for å få barn og minske gapet mellom kvinner og menns karriereutvikling.

Feire graviditeten

Det er på tide at vi snakker mer om hvordan vi løfter frem den jobben det er å bære frem nye verdensborgere. Vi bør rett og slett bli flinkere til å feire graviditeten. Det er en tilstand, ikke en sykdom, og det finnes ingen grunn til at vi skal sakke akterut på grunn av en graviditet.