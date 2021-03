Lotteritilsynet bør ikkje få fjerne basar

DEBATT: Det å fjerne moglegheitene for å samle inn pengar, i ei allereie vanskeleg tid, er som eitt økonomisk slag i ansiktet for den frivillige innsatsen.

Torkel Johannes Bjuland Fylkesleiar Rogaland KrFU

12. januar i år kom lotteritilsynet med ein presisering om at digital basar ikkje lenger er lov. Det er på grunn av at i lovverket er det spesifisert at kjøparen må vere «til stades under loddkjøp og sal». Basar er ein utbreidd måte for mange frivillige og ideelle organisasjonar å samle inn pengar til viktig arbeid.

Rogaland KrFU meina presiseringa av lovverket på basar frå Lotteritilsynet er for rigid og det går utover mange frivillige lag. Grunnlaget for presiseringa er at dei meiner at dei digitale løysningane ikkje ivaretar å «vere til stades» godt nok under loddkjøp og sal. Likevel har dei digitale løysningane gjennom koronakrisen komen lenger, og ein må sjå på dei gode digitale løysningane som finst, slik det elles er praktisert.

I dag blir ein rekna som «til stades» viss ein møter digitalt på skule, jobb og ved legetime. Når ein allereie anerkjenn på mange ulike plan at ein kan vere «til stades» med forbetra digitale løysninga, kvifor er unntaket den frivillige innsatsen?

Allereie ramma hardt

Dette unntaket rammar ei gruppe som allereie har blitt ramma hardt. Frivilligheits-Noreg har ikkje hatt moglegheit for å samlast fysisk, som er viktig for samling av pengar, og samtidig har kompensasjonsordningar ikkje vore like tilgjengelege for alle. Digitale basarar har vore ein moglegheit for frivillige lag og organisasjonar til å samle inn pengar til gode formål, og overleve denne tida, forutan om hjelpa frå statleg hold.

Må få bruke digitale løysningar

Rogaland KrFU meina at me må heie på frivilligheits-Noreg i denne vanskelege tida, og la dei få bruke digitale løysningar på lik linje med andre institusjonar. Rogaland KrFU vil endre presiseringa til Lotteritilsynet slik at det blir opna for å ha digital basar.