Er det populistisk å ville hjelpe lokalt næringsliv?

KORONASTØTTE: Utrolig nok valgte byens styrende flertall å si nei til å investere 35 millioner kroner for å hjelpe byens småbedrifter i krise. Men å sponse SFO for foreldre med god økonomi, det har de råd til.

Argumentet fra ordfører Kari Nessa Nordtun og Aps Dag Mossige var en plutselig og voldsom bekymring for Stavanger kommunes økonomi. I valgkampen for bare et drøyt år siden kostet Aps valgløfter rundt 700 millioner i økte årlige utgifter. Foto: Carina Johansen

Debattinnlegg

Sissel Knutsen Hegdal Gruppeleder, Stavanger Høyre

Leif Arne Moi Nilsen Gruppeleder i Stavanger Frp

Jan Erik Søndeland Gruppeleder for Stavanger Venstre

Henrik Halleland Gruppeleder, Stavanger KrF

Karl W. Sandvig Gruppeleder, Stavanger Pp

John Peter Hernes Kommunalråd i Stavanger (H)

Tirsdag 9. mars behandlet kommunalutvalget i Stavanger en sak om støtte til lokale småbedrifter som sliter på grunn av følgene av pandemien. Staten har gitt Stavanger 35 millioner til å redde arbeidsplasser i vår kommune.

Situasjonen, for innbyggere og ikke minst for lokale selvstendige næringsdrivende og småbedrifter, er unik i Stavangers nyere historie. Vi kan håpe at vaksinering gjør at ting kan begynne å normalisere seg når det nærmer seg sommer. Men det er som oftest mørkest rett før soloppgang, og etter et år med unntakstilstand, er det arbeidsgivere, ansatte og selvstendig næringsdrivende i privat sektor som sliter mest.

Plutselig dårlig råd

Derfor tok H, Frp, V og KrF initiativ til at Stavanger kommune skulle benytte anledningen til å bidra i en dugnad sammen med staten, slik at vi kan doble beløpet som kan gis til å redde lokale arbeidsplasser i småbedrifter. Fra 35 og opp til 70 millioner kroner.

Argumentasjonen fra FNBs Frode Myrhol var at det ikke er kommunens, men regjeringens skyld at lokale bedrifter sliter. Problemet er ikke lenger en global pandemi som verken sentrale eller lokale politikere har «skylden» for?

Argumentet fra ordfører Kari Nessa Nordtun og Aps Dag Mossige var en plutselig og voldsom bekymring for Stavanger kommunes økonomi. I valgkampen for bare et drøyt år siden kostet Aps valgløfter rundt 700 millioner i økte årlige utgifter. Hvert år. Men nå mener de plutselig at byen ikke har råd til å investere 35 millioner i hjelp til ansatte i byens småbedrifter i en unik krisesituasjon. Nordtun og Mossige overtok en kommune med en bunnsolid balanse, og kommunens driftsoverskudd i 2020 ble på 482 millioner kroner. Men AP synes det å bruke 35 millioner på å redde lokale arbeidsplasser er «populisme».

Ferie og SFO viktigere?

Så er det helt rett at det er viktig å prioritere hva man bruker penger på. Nordtun og Mossige sto for et knapt år siden frem og fortalte gledestrålende at de skulle bruke 30 millioner kroner på «Barnas sommer». Ikke et ord om bekymring for kommunens økonomi. AP har også råd til å bruke 30 millioner kroner hvert eneste år på å gjøre ett trinn på SFO gratis for foreldre med normal til svært god økonomi. Dette er uten tvil fine tiltak, men det er kanskje vel så viktig at folk har en jobb å gå til?

Vi vet også at de som nå sliter innenfor reiseliv, handel og serveringsbransjen, gir arbeid til mange unge, innvandrere og voksne uten formell kompetanse. Nettopp den type arbeidsplasser som er viktig, for å ha et inkluderende arbeidsliv som gir flest mulig en jobb å gå til. Et bidrag til å redde denne typen arbeidsplasser er god kommunal næringspolitikk, og det er god sosial politikk.

Dyrt å ikke hjelpe

Investering i støtte nå, berger arbeidsplasser som gir sysselsetting og skatteinntekter i mange, mange år fremover. Det er smart politikk, og det er ansvarlig politikk. Vi har råd til det, og vi har ikke råd til å la være.

Vi sier det som Arbeiderpartiet sa en gang i tiden: Arbeid til alle er jobb nummer én!

