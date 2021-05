Eg er godt informert

DEBATT: Med dette visar eg til debattinnlegg i Aftenbladet 21. mai, der Cecilie Schou Andreassen og Helge Holgersen underhaldar lesarane med intern korrespondanse for å stimulere til formidlingsaktivitet ved Universitetet i Stavanger.

– Der det fint at leiarar ved UiS oppfordrar til kronikk- og debattaktivitet i dagspressa, men utan at slike skriveri går inn som krav i ein arbeidsplan, skriv Klaus Mohn. Foto: Pål Christensen

Debattinnlegg

Klaus Mohn Rektor og professor, Universitetet i Stavanger

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

For meg er det vanskeleg å gå i debatt om alle moglege initiativ som måtte førekome for å inspirere til samfunnskontakt blant tilsette. Formidling er ein viktig del av samfunnsoppdraget for norske universitet. Difor er det fint at leiarar ved UiS oppfordrar til kronikk- og debattaktivitet i dagspressa, men utan at slike skriveri går inn som krav i ein arbeidsplan.

Full tillit

Eg korkje kan eller skal vere involvert i alle prosessar som går føre seg ved ulike fakultet, institutt eller andre einingar i organisasjonen. Likevel kan eg forsikre Andreassen, Holgersen og andre interesserte om at eg har full tillit til at eg får den informasjonen eg treng for å gjere ein god jobb som rektor.

Eg tek elles høvet til å minne om at ambisjonane er høge for studietilbod i psykologi ved Universitetet i Stavanger. Me er godt i gang med det nystarta bachelorprogrammet i psykologi (3-årig), og har i tillegg starta utgreiing av eit nytt master-program i psykologi (2-årig).

Starta førebuing

Etter som Stortinget no løyser opp den såkalla gradsforskrifta, og opnar for at fleire universitet kan etablere profesjonsstudium i psykologi (5-årig), har me no starta førebuing til utgreiing også av eit slikt tilbod ved Universitetet i Stavanger. Dette kunne me vanskeleg ha begynt på før me visste at ein slik gradsrett var innan rekkevidde. I nært samspel med samfunns- og helsevitskapleg kompetanse ved og utanfor universitetet gir dette oss uansett eit framifrå utgangspunkt for å forsyne arbeidsmarknaden, helsesektoren og samfunnet elles med sårt tiltrengt kompetanse.