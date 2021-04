La natur være natur og kunst være kunst

Olav Tendeland vil ikke ha Pøbels kunstverk av mute-symbolet midt i naturen på Høg-Jæren. Foto: Ukjent

Debattinnlegg

Olav Tendeland Ålgård

DEBATT: I Aftenbladet 9. april leser jeg at noen sysler med tanken om et 10 m høyt betongkunstverk på Karten (mute-symbolet av Pøbel). Til det vil jeg si: La natur være natur og la kunst være kunst. Naturen er et kunstverk i seg sjøl.

Å plassere en 10 meter høy skulptur der vil forurense visuelt en natur som som allerede er forurenset nok med vindmøller og høyspentmaster. La oss spare det som er igjen av den naturen.

En varde og et steingjerde av stedegen stein består av naturens egne råvarer. Og, for noen kunstverk noen av dem er! De har hatt en verdi i lange tider og har det fremdeles. Vi klarer oss godt med disse.