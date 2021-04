Statsråden burde sett på forholdene før han svarte

DEBATT: Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup kommenterer i Aftenbladet 23. april min kritikk av han og hans departement ved valg av trase for E39 gjennom Bjerkreim.

Innsender Karl Gjedrem er spesielt opptatt av gårdbrukene mellom Vikeså og kommunegrensen mellom Bjerkreim og Eigersund.

Karl Gjedrem Bjerkreim

Han mener at R1 kommer bedre ut enn R2 mht. dyrket mark og miljøinteresser. Han mener at R1 vil gi færrest negative konsekvenser, og det skal legge vekt på blant annet «avbøtende og kompenserende tiltak».

Hvordan disse tiltakene skal gjøres for gårder som har fjell på ene siden og vernet vassdrag på endre siden, kan kun en statsråd svare på. Statsråden burde sett på forholdene før han svarte slik. Det var det jeg utfordret han på: Kom og se selv og snakk med de som blir sterkest berørt.

Det som jeg imidlertid også utfordret han på, var verken R1 eller R2, men den kombinasjonen av disse alternativene og som er foreslått av jordvernutvalget i bondelaget. Det kommenterer han ikke.

Den traseen ville gjort langt mindre skade for bøndene i Bjerkreim.

Den ville hindret unødvendige kryssinger av Bjerkreimselva – fredet og svært god lakseelv.

Den er trolig en del billigene enn R1.

Man ville unngått å få en motorvei-bro over Ødlandstø som er kaien til «Ørsdølen» (turistbåt) og inngangen til Ørsdalsvatnet som er valgt av kommunen til å være et «fyrtårn i kommunens reiselivssatsinga».

Den ville ungått de planlagde grueområdene. (Norge Mining)

Den ville bedre binde sammen arbeids- og boligmarkedet i Dalane-regionen.

Den ville tilfredstilt de behovene som Eigersund kommune har ført fram med nærhet til jernbane og havn. (I Eigersund er det ca. 5 ganger så mange innbyggere som i Bjerkreim.)

Den ville med kryss på Sagland, gitt nærhet til planlagt stort industriområde på Eigestad mellom Eigersund og Bjerkreim.

Den ville gått litt utenom Vikeså sentrum og dermed hindret støy og andre miljøplager for innbyggerne der.

Paradoks

At kommunen ønsket traseen gjennom Vikeså for næringsvirksomhetens skyld, er et paradoks. Dagens E39 går så nær sentrum av Vikeså som mulig. Har dette gitt noen etableringseffekt? Nei, vi opplever at bedrifter og service-institusjoner flytter vekk. (Jfr. vekst i Kvinnesdal når E39 vart lagt utenom sentrum.)

Oppfordring til Astrup: Bli med Bent Høie neste gang han skal på hytta i Bjerkreim. Høie har noe lokalkunnskap om Bjerkreim/Vikeså. Kom og se på traseene selv og snakk med berørte!