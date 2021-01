Har dere virkelig skrevet dette innlegget selv?

NÆRINGSPOLITIKK: Statsminister Erna Solberg og olje- og energiminister Tina Bru oppfordrer til debatt med innlegget «Slik vil Høyre løfte Rogaland». Dessverre vitner innlegget om masseproduksjon fra skrivere ved Statsministerens kontor med sin påfallende mangel på nytenking

Foto: Vidar Ruud

Debattinnlegg

Arve B. Nyland Stavanger

Jeg lurer derfor på om disse to toppolitikere i det hele tatt har tatt seg bryet med å lese innlegget, eller har de bare overlatt det til taleskriverne? Hele innlegget er jo skrevet som et valgkampinnlegg. Og ikke bare det, det ser i tillegg ut som om det er laget for å passe hele landet. Ved å bytte ut fylke, navn på sykehus og universitet, passer det jo forsyne meg over hele fjøla.

Mangelen på nytenking gjelder både for næringsliv og for offentlig sektor, og koblet med svært få konkrete tiltak, gir dette i grunnen liten grunn til optimisme for det lovede løft.

Fullt av tomme ord

De to politiske tungvekterne setter noen mål for Rogaland i 2025. Vi skal fortsatt skal være et av Norges mest verdiskapende fylker. Industrien skal bli grønnere, tryggere og mer effektiv. Tradisjonell industri opplever en ny tid fordi de har tatt i bruk digitalisering og robotisering. Rike kraftressurser skal bidra til at ny grønn industri er i vekst.

Høyres politikk skal sørge for at oljå ikke forvitrer, og at det investeres i ny industri. Målet er at oljenæringen skal ha såkalt trygge, stabile og forutsigbare betingelser, med andre ord mer av det samme. Hvis dette er Høyres næringspolitikk for å løfte Rogaland fram til 2025, må jeg si at det er skremmende svakt, resignert og tomt for innhold

Vi kan jo håpe, og faktisk forvente, at det oppstår nye industrier framover. Solberg/Bru nevner overhodet ikke hva dette kan være, eller gir noen politiske signaler om retning. Hele innlegget er nokså fritt for konkrete mål, og tiltakene er fraværende.

Resten er dessverre selvskryt og gammel høyrepolitikk. Det er i og for seg ikke noe galt, verken med passe doser selvskryt, den kan til og med være fortjent, eller med høyrepolitikk. Derfor handler de neste avsnittene om Høyre som garantist for den gode skolen, de syke og gamle, for ungene våre, og tidlig innsats for dem som sliter litt mer enn andre, og så avrundes det hele med frivilligheten, som sammen med dugnad hører til Høyres honnørord.

Hvis dette skal løfte Rogaland i den neste fireårsperioden, må jeg si at det var usedvanlig lite ambisiøst. Hele innlegget er preget av gammelt tankegods og gir liten eller ingen ny retning for det fylket som allerede er et av de mest verdiskapende i landet. Når digitalisering og robotisering virker som de mest innovative grepene i hele innlegget, kan ikke Solberg og Bru ha mye å fare med.

Grønnmaler oljeindustrien

På dette, etter min mening, spinkle grunnlaget ber Høyre om tillit i Rogaland. For meg virker det underlig å be om tillit som valgkampsak. Tillit har man, eller så har man den ikke! Og dette innlegget bidro ikke til økt tillit hos denne leser.

Det vekker ikke tillit at innlegget grønnmaler oljeindustri og den nye industrien, men passer seg vel for å nevne klimaproblematikken. Når verken statsminister eller olje- og energiminister har funnet det lurt å ta fatt i denne åpenbare muligheten for omstilling, innovasjon og nye næringer, men heller grønnmaler gammel industri, borger ikke dette godt for den nyskaping og omstilling som trengs i de kommende år, og da selvsagt i et mye lengre perspektiv enn til 2025.

Og hva betyr egentlig den famøse avslutningen om at «vårt ansvar for de mest utsatte ikke er en baktanke, men en omtanke»? Noen ganger virker en forsikring mot sin hensikt – nettopp fordi den blir sagt.

