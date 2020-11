Vil dere ha ungdommen hjem? Si ja til datasenter på Kalberg!

DATASENTER: Som unge sier vi klart ja til datasenter på Kalberg. Det er vi som må leve lengst med konsekvensene av de beslutningene som nå tas. Så lytt til oss.

Når vi unge vurderer å flytte hjem, er tilgang på varierte og spennende arbeidsplasser ofte det viktigste. Derfor ønsker vi datasenter på Kalberg. Foto: Geir Sveen

Debattinnlegg

Kirsten O. Alstadsæter Jæren Unge Høyre og formannskapet i Time

Aleksander Stokkebø Rogalands yngste stortingsrepresentant (H)

Solveig Vik Ungdommens fylkesordfører

Hannah O. Hope Leder Jæren AUF

Mathias V. Rovik Leder Rogaland FpU

Susanna A. Bredenbekk Leder Rogaland Unge Venstre

Alle kan se at regionen vår trenger flere bein å stå på. Alle vet at vi blir stadig færre yrkesaktive som skal bære kostnadene for velferdssamfunnet på våre skuldre. Alle vet at inntektene fra vår største næring vil bli mindre, samtidig som ingen av de nye næringene er like store og lønnsomme.

Å få regnestykket til å gå opp er det umuliges kunst, og vil kreve hardt arbeid. Vi kan likevel klare det, hvis vi nå griper alle mulighetene som ligger foran oss. Kraftintensiv industri og et datasenter på Kalberg, er en slik mulighet. Nå må vi ikke sove i timen.

Datasentre trengs

Samfunnet blir stadig mer digitalt, og vi bruker mer data. Derfor trengs det datasentre. Spørsmålet blir så hvem som skal få etableringene og jobbene, skatteinntektene og ringvirkningene. Blir det Rogaland – eller noen helt andre?

Datasentrene i Norge bidro i fjor med 1835 jobber. Det er basert på et strømforbruk på 135 MW, mens den planlagte kapasiteten på Kalberg er 455 MW (middels scenario). Potensialet for jobber er i vårt tilfelle ergo enda større. Beregninger fra Norconsult viser mellom 3200-6200! Og om vi så «bare» hadde endt opp med 1500 – kan vi ta oss råd til å si nei?

Når vi unge vurderer å flytte hjem, er tilgang på varierte og spennende arbeidsplasser ofte det viktigste. En analyse av Green Mountains anlegg på Rennesøy viser at 85 % av jobbene blir skapt i vår region. Det er nettopp det vi trenger mer av.

Vi kan gi og få

Som unge er vi også opptatt av et sterkt jordvern, og synes det er bra at man har klart å finne løsninger for å verne mer. Det gleder oss også at både Time kommune og resten av regionen vil jobbe for å tilbakeføre områder til LNF, slik at regnestykket går i null – kanskje til og med i pluss. Det trenger altså ikke vær enten eller, her kan vi faktisk få både og. Norge er forsynt med ren, fornybar energi. La oss bruke det som et konkurransefortrinn til å skape flere jobber her hjemme – og samtidig få ned klimautslippene.

Kjære politikere i Time: Vi håper at dere stemmer for at regionen vår også fremover skal være en attraktiv plass å bo og arbeide i. Hvis dere vil ha oss unge hjem igjen etter studiene, har vi ikke råd til å si nei til attraktive arbeidsplasser som dette. La oss gå sammen og gi grønt lys til datasenter på Kalberg.