Hvorfor kritiserer Aftenbladet Greater Stavanger når den er med i avisenes Greater Norway?

SAMARBEID: Stavanger Aftenblad driver næringslivsjournalistikk sammen med VG, Aftenposten og Bergens Tidende gjennom E24. Da må sannelig mindretallspolitikere få lov til å si sin mening om Greater Stavanger, uten å bli nedsnakket på lederplass.

Høyre må få kritisere angrep på Greater Stavanger, mener innsenderen, som synes det er rart at Aftenbladet på lederplass stiller seg undrende til dette, all den tid avisen selv er med i et større samarbeid om næringslivsjournalistikk. Foto: Kristian Jacobsen

Ingebjørg Folgerø Høyrepolitiker fra Stavanger

Det er oppsiktsvekkende at Aftenbladet på lederplass ber ledende minoritetspolitikere slutte med «klagesangen» over tapte slag. Særlig når den «høylytte klagingen», ifølge avisen særlig skjer i sosiale medier. Skal avisen sette munnkurv på mindretallsblokken?

Ja, Greater Stavanger legges ned i disse dager, en beslutning fattet av Ap og Frp i regionens tre største kommuner. Så protesterer Høyre mot påstander fra flertallet om hvor mislykket organisasjonen skal ha vært. Det er Høyres rett – og vår forbannede plikt. Selv om vi framstår både oppgitt og irritert, og selv om det – ifølge avisens lederartikkel – er «relativt få verktøy i en politisk borgerlig verktøykasse».

Hvilke verktøy har Ap?

Jeg er interessert i hvilke verktøy avisens redaksjon mener det finnes i Aps verktøykasse for å tiltrekke seg bedrifter, stimulere næringslivet og skape arbeidsplasser. Foreløpig er fasiten slik: De legger ned det multikommunale spleiselaget Greater Stavanger og legger ned de ti arbeidsplassene. Samtidig oppretter Stavanger kommune alene nye ti stillinger i næringsavdelingen. De andre kommunene gjør antakelig lignende grep, så det skal i hvert fall ikke spares noen penger på denne nedleggelsen.

Nå gjentar avisen Arbeiderpartiets påstand om at man får kompetansen «under direkte folkevalgt kontroll» når den går inn i kommuneadministrasjonen. Dette er tøv. Næringsavdelingene i kommunene rapporterer ikke direkte til politikerne. Det gjorde derimot Greater Stavanger, som i alle år har hatt et styre sammensatt av de ledende politikerne i hver deltakerkommune. Fra Stavanger sitter gruppelederne i Ap, FNB og Høyre i Greater Stavanger-styret, som i dag består av 12 helt sentrale politikere, herav 11 fra kommunene og en fra Rogaland fylkeskommune. Mer direkte folkevalgt kontroll er det ikke mulig å få til.

Innsikten forsvinner

For all del: De kommunale næringssjefene er svært dyktige. Men styringen og kontrollen forsvinner fra de folkevalgte inn i en uoversiktlig administrasjon hvor vi ikke har direkte innsyn. Det samme gjelder for øvrig de kommunale foretakene som AP med flere nå vil legge inn igjen under kommuneadministrasjonen, og dermed utraderer de den direkte folkevalgte kontrollen vi har hatt over foretakene gjennom de politisk valgte styrene. All makt til administrasjonen, mens politikerne bare skal bevilge penger uten innsikt i prosessene, arbeidsmiljøet, produktiviteten, sykefraværet – eller styring over hvilken retning man bør sikte mot.

Stavanger Aftenblad fortalte stolt tidligere i år om sin nye, store næringslivssatsing. Avisen vil skape enda bedre næringslivsjournalistikk, gi leserne den beste og viktigste dekningen av næringslivet fra hele landet, forstå samfunnet og styrke demokratiet. Hvordan gjør avisen det? Jo, ved å gå sammen med VG, Aftenposten og Bergens Tidende om å bygge opp E24. Altså et avisenes Greater Norway. Da må sannelig mindretallspolitikere få lov til å protestere når det urettmessig påstås at Greater Stavanger var mislykket, uten å bli nedsnakket på lederplass.

