Nybø svikter Vestlandet – igjen

DEBATT: Det er sjokkerende at en næringsminister fra Rogaland ikke ser det bakvendte i at staten skal drive eksport fra en dal i Oslo.

«Vestlandske eksportbedrifter skal ikke måtte lide fordi regjeringen skal hjelpe hovedstaden med lokalpolitiske grep», skriver Mímir Kristjánsson. Foto: Fredrik Refvem

Mímir Kristjánsson Kommunestyremedlem i Stavanger, Rødt

Regjeringen har besluttet å slå sammen de to eksportbedriftene Garantiinstituttet for eksportkreditt (Giek) og Eksportkreditt Noreg. Målet er å hjelpe norske eksportbedrifter med å selge mer til utlandet, og regjeringen har derfor bestemt at den nye statlige eksportgiganten skal ligge så langt borte fra norske eksportbedrifter som det lar seg gjøre å komme – i Groruddalen øst i Oslo. Håpet er at statlige arbeidsplasser her skal kunne bidra til et sårt tiltrengt løft for en del av byen der det er store levekårsproblemer.

Groruddalen er sikkert en fin dal. Men i Groruddalen finnes ingen oppdrettsmerder, ingen fiskebanker, ingen fileteringsanlegg, ingen verft, ingen havvindselskaper, ingen rederier, ingen leverandørbedrifter, ingen oljeplattformer, ingen gassrørledninger, ingen smelteverk. 60 prosent alle lån Giek garanterer for, går til eksportbedrifter på Vestlandet. De som står for eksporten, det vil si eksportbedriftene, ønsker naturlig nok staten vestover. Da vil det nye eksportorganet komme nærmere på kompetansemiljøene de faktisk skal hjelpe.

Vet som vanlig best

Men regjeringen i Oslo vet som vanlig best selv. På spørsmål fra avisa Klassekampen om hvorfor det nye eksportorganet skal ligge i Groruddalen, svarer næringsminister Iselin Nybø fra Venstre at regjeringen er positiv til å flytte ut statlige arbeidsplasser og derfor har lagt det nye Daglivaretilsynet til Porsgrunn. Sorry Nybø, men dette holder ikke. Det er sjokkerende at en næringsminister fra Rogaland ikke ser det bakvendte i at staten skal drive eksport fra en dal i Oslo.

Vestlandet er selvsagt

Dersom Groruddalen trenger et sosialt løft, bør det skje gjennom boligpolitikken i Oslo. Vestlandske eksportbedrifter skal ikke måtte lide fordi regjeringen skal hjelpe hovedstaden med lokalpolitiske grep. Et nytt statlig eksportorgan bør selvsagt ligge på Vestlandet: I Ålesund, Bergen eller Stavanger.