«Mamma, jeg er redd at solen skal slukne!»

KRONIKK: Hvordan snakke med barn om tanker og følelser under covid-19-pandemien?

«Uten nøyaktig informasjon kan noen barn forestille seg situasjoner som er mer skremmende enn virkeligheten», skriver Ella Maria Cosmovici Idsøe og Klara Øverland. Foto: Shutterstock/NTB

Ella Maria Cosmovici Idsøe Professor i psykologi, Naturfagsenteret, UiO

Klara Øverland Førsteamanuensis og psykologspesialist, Læringsmiljøsenteret ved UiS; seniorrådgiver RKBU Vest, Norce

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Maria blir redd for å være alene, Jonas klager ofte på vondt i magen og vondt i hodet, Emilie har i det siste begynt å bekymre seg for mange ting, blant annet at solen slukner.

Barn, familier og skolers rutiner er endret den siste tiden. Covid-19 tvinger oss til å møte nye normer, som sosial distansering, fjernlæring og husly-ordre. En god del barn kan vise økt angst, tristhet, intense følelser og utenom den vanlige oppførselen. De har behov for å forstå hva som skjer og uttrykke sine bekymringer i samtale med gode og tålmodige voksne. Hvordan skal vi prate med barna våre om covid-19?

Behold egen ro og skap trygghet i hjemmet

Barn forstår mye, selv om ingenting blir sagt. Foto: Shutterstock/NTB

Den økte usikkerhet som følger med pandemien kan være utfordrende for noen, men det er viktig å opprettholde en følelse av normalitet. Voksnes angst kan «smitte» over på barna. Barn tar signalene fra oss – ved å følge nøye med på hvordan vi oppfører oss og reagerer. Måten vi voksne reagerer på kan øke eller redusere våre barns angst. Samtidig skal vi veilede barnas tanker, følelser og reaksjoner.

I forbindelse med covid-19 kan det det bygge seg opp frustrasjon og spenninger i familier. Mange opplever unormale situasjoner, som å bli satt i karantene. Her er noen råd som kan være til hjelp:

Vis tålmodighet, men behold kontroll over egne følelser og vær rolig i samtaler.

Hjelp barna med å gjenkjenne og håndtere stress.

Gjenspeil følelsene deres, vær støttende og ikke døm.

Forvent at barnet ditt kan trenge flere bekreftelser på kjærlighet og hengivenhet, for å lindre angst og føle seg trygg. Det bygger tilknytning.

Hjelp barna med å opprettholde normale rutiner, som måltider, mat og søvn, og sosiale kontakter – også virtuelt.

Lag gjerne en kosekrok eller «avlastning-zone/chill zone» – her tas det ikke opp problemer.

Når foreldre og omsorgspersoner skal snakke med barn om covid-19, samle inn nøyaktig fakta-informasjon fra pålitelige kilder, f.eks. Folkehelseinstituttet.

Vær åpen med informasjon, men tilpass informasjonen til barnas utvikling og forståelsesnivå.

Korriger rykter eller falsk informasjon barnet ditt har mottatt.

Snakk om sannsynligheten for helseeffekter for barn. Forklar at det er flest voksne som blir syke, men at barn også kan bli det og at noen barn kan få vansker senere.

La barnet ditt stille åpne spørsmål og å la dem uttrykke bekymringene sine. Du kan gjerne begynne samtalen med å stille et åpent spørsmål som: «Hva vil du vite om covid-19?» – og følge opp med: «Hva tenker du om smitte og reglene? Hva føler du når du tenker på dette?»

Uten nøyaktig informasjon kan noen barn forestille seg situasjoner som er mer skremmende enn virkeligheten.

Barn har behov for at du tar deg tid til svar og trøst i vanskelige situasjoner. For små eller noen høysensitive barn kan det være lurt å begrense tilgangen til potensielt forstyrrende nyhetsdekning.

Hjelp barna med å håndtere angsten

Du kan hjelpe barna med å justere eller endre tanken litt vedrørende det de er redd for. Noen ganger baserer barn tankene sine ut fra kilder som ikke er gode nok. Søk informasjon og snakk med barnet om hva dette betyr:

«Her fant jeg noe informasjon: Data viser at risikoen for å bli syk er lav hvis jeg praktiserer Folkehelsas retningslinjer. Data viser også at flertallet av mennesker som får covid-19, kommer seg fullt ut og tilbake til sitt normale liv.»

Da kan du forklare at det betyr at mange blir friske etterpå, men at noen får noen vansker etterpå. Gi barnet forståelse for at det er redd, og hjelp deretter barnet med å få ned redselen litt.

Legg vekt på å gi barnet gode forklaringer: Fokuser på at dersom vi følger gode råd og regler, så er det mindre risiko for at noen blir syke.

Forklar barna reglene og snakk om hvorfor det er viktig å holde avstand, bruke Antibac og vaske hender med såpe. Ved å forklare dette på en opplysende, rolig måte, kan barna få informasjon og det knyttes ikke så mye redsel til det – det blir en mer normal rutine som det ikke knyttes så mye angst til.

Aktiviteter og hyggelige opplevelser

Legg mer enn vanlig opp til gode opplevelser sammen med barna. Foto: Shutterstock/NTB

Foreldre kan gjøre mye for at barna skal føle seg trygge, som å sørge for å holde rutiner og sørge for at barnet er i aktivitet. Forskning har vist at skifte i oppmerksomhet kan redusere tid som brukes på bekymring. Aktiviteter ute og inne kan derfor være til god hjelp for å redusere angst, som høytlesing, bygging med klosser og fjøler, tegning, skriving og trening. Yoga, mindfulness, meditasjon og andre avslapningsøvelser kan være bra. Dans og musikk gir barn stor glede og stimulerer motorikk og oppmerksomhet. Oppfølging av skolearbeidet er viktig, for det kan være lett å la seg distrahere.

Vi er i gang med et nytt år, og utfordringene er mange, samtidig som vi må praktisere godt smittevern. Vi har lov til å vise vanlige følelser som frustrasjon og sinne innimellom, men vi må være tålmodige og passe på hverandre – mens vi venter på at verden blir et bedre sted!