Hvorfor skal vi forsøple?

DEBATT: Det er, dessverre, ganske vanlig å finne søppel i Stavangers gater, som i resten av landet. Hvorfor skal vi tillate det?

Slik så det ut på Vaulen badeplass, rett ved siden av flere søppeldunker, tidlig 1. påskedag. Foto: Ivar Sætre

Debattinnlegg

Ivar Sætre Stavanger

Det kan ikke forventes at fuglene forstår det skadelige ved forsøpling. De er hele tiden ute etter mat. Det må imidlertid forventes at gjester på badeplassen forstår det, og rydder skikkelig opp etter seg. Ikke slik de som antakelig hadde grillet på Vaulen påskeaften, og etterlot seg en plastpose full av avfall, antakelig med matrester, ved siden av søppeldunker som var langt fra fulle. Det vitner om tankeløshet og manglende kunnskaper.

En bot på 1000 kroner for å kaste søppel på gater og i naturen ville kanskje endre på dette. Det bør innføres.

Sikkert like rent i dag

I Singapore var det for 40 år siden en mulkt på ca. 500 kroner for å kaste søppel på gaten. Ikke engang en sigarettsneip kunne kastes. I dag er mulkten antakelig minst det doble, og det er sikkert like rent i gatene som for 40 år siden.

Lønner seg

Som et lite apropos, har Singapore i dag et brutto nasjonalprodukt som er rundt 50 prosent høyere enn Norges, med samme befolkning, og uten oljeinntekter. Det lønner seg å oppføre seg ordentlig.