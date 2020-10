Forliksrådene er en trussel mot rettssikkerheten

FORLIKSRÅDENE: I 2015 feiret forliksrådsordningen 220¬års jubileum og mange vakre ord ble sagt i den forbindelse om kommunens justisorganer. Etter min oppfatning burde man benyttet anledningen til å nedlegge hele institusjonen.

Møtelengden i forliksrådet ligger på1 -1 ½ timer i gjennomsnitt. Det er ikke nok tid til å få en dypere forståelse av sakenes bredde og innhold, mener innsenderen. Foto: Berit Roald

Hayrettin Soyer Stavanger

Som meddommer i domstolene, skaper også forliksrådene ofte store problemer på grunn av manglende juridisk kunnskap. Å bringe en sak inn for forliksrådet er alltid et stort sjansespill, fordi man aldri vet hva forliksrådet kan finne på, selv med den enkleste sak.

Alle domstoler, til og med Høyesterett dømmer i tråd med Norges lover. Forliksrådets dommere og meddommere har ikke lignende praksis og eller juridisk kompetanse. De er ofte lokale politikere eller mennesker som har levd et langt liv.

For liten tid

Per i dag er saksbehandlingstiden Stavanger forliksråd svært lang, en tid tilbake var den opptil 4–6 måneder. I disse koronatider tar det enda lengre tid for saken kommer opp. Stavanger forliksråd fører dermed til en betydelig forsinkelse av sivile tvister. Møtelengden ligger på1 -1 ½ timer i gjennomsnitt. Det er ikke nok tid til å få en dypere forståelse av sakenes bredde og innhold.

I forslaget til ny tvistelov, Ot.prp. nr. 51 (2004 – 2005) er forliksrådene foreslått opprettholdt. Det synes ikke som om departementet i det hele tatt har stilt spørsmål ved ordningen.

Som jeg ga uttrykk for innledningsvis bør ordningen med forliksråd avskaffes. En ordning hvor uomtvistede inkassosaker kan sendes rett til namsmannen vil overflødiggjøre forliksrådet når det gjelder å få tvangskraftige avgjørelser i inkassosaker. Når det gjelder tvistesaker kan man i stedet opprette egne avdelinger ved tingrettene, hvor unge jurister kan behandle sakene summarisk.

En jobb for unge jurister

Det kan for eksempel settes av en eller to timer for å se om en ung jurist kan få partene til å bli enige, og den samme unge juristen bør ha mulighet til å avsi en dom basert på den juridiske og summariske behandlingen. Den av partene som er misfornøyd med dommen, bør kunne bringe saken videre inn for tingretten på samme måte som med forliksrådsdommer i dag.

Jeg er ikke i tvil om at dette vil være en langt mer betryggende og effektiv ordning enn forliksrådenes beslutning. Det vil dessuten gi unge jurister en interessant og verdifull praksis på et tidlig tidspunkt i deres karriere.

Det har vært to verdenskriger og skjedd mange sosiale og økonomiske omveltninger i forliksrådenes 225 år lange eksistens.

Norge er tilknyttet til Europa gjennom EØS-avtalen. Forliksrådene skaper ofte store problemer på grunn av manglende juridisk kunnskap og kompetanse.

