Aps ferjestøtte er ikke mer verd enn Monopol-penger

FERJETAKSTER: Arbeiderpartiets satsing på billigere ferjer, er et luftslott som snart faller sammen, enten som tomme løfter eller med en galopperende skatteregning som vokser seg større og større frem mot valgdagen.

Arbeiderpartiet foreslår nå i panikk å kaste skattemilliarder på noe de nettopp oppdaget var en utfordring. Det er noe spesielt siden partiet styrer samtlige ferjefylker. Foto: Kjell Herskedal

Debattinnlegg

Publisert: Nå nettopp

Nye ferjemilliarder er det ferskeste valgflesket som vil øke Arbeiderpartiets (Ap) behov for skatteløft til nesten 28 milliarder. Det er en firedobling fra partiets alternative budsjett på 7 milliarder kroner.

Partiet avlyste sitt løfte om at skattene kun skulle øke med 7 milliarder allerede uken etter det alternativet budsjettet kom. Støre hadde ikke maks-tak for hvor mye skattene kunne øke, og nye kostnadskrevende løfter kommer på løpende bånd.

AP har skyld i prisøkningen

Den nyeste ideen nå er mer penger til ferjer. Prislappen er 1.5 milliarder som skal gå til å halvere ferjeregningen for de reisende. Dette til tross for at det er Arbeiderpartiet i fylkene som selv har bidratt til å øke takstene de siste årene. Regner vi sammen skatteløftene fra denne stortingsperioden, får vi et løpende taksameter på nesten 28 milliarder kroner. Det vil si at den potensielle skatteregningen omtrent har firedoblet seg.

Støre kaster rundt seg med milliarder til alle gode formål før årets valg, uten en realistisk plan for hvilke skatter som skal økes, eller hvilke som skal kuttes. Ferjeprisene er helt klart høye, men det som ikke må glemmes er at samtlige av ferjefylkene er styrt av Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Den omsorgen som nå plutselig kommer fra partiet nasjonalt er ganske fersk. Ap øker ikke bevilgningene i sitt alternative statsbudsjett for å redusere ferjetakster. De forslo kun 100 millioner som er øremerket til miljøvennlige ferjer og hurtigbåter. Arbeiderpartiet foreslår nå i panikk å kaste skattemilliarder på noe de nettopp oppdaget var en utfordring. Det er noe spesielt siden partiet styrer samtlige ferjefylker.

Hva koster alt dette?

Arbeiderpartiet har ikke mangel på løfter, ei heller i sine alternative budsjett. De ønsker gratis tannhelse, SFO, skolemat, en time fysisk aktivitet i skolen og 3000 nye lærere. De later også som de skal ha rom til å bygge mer vei og jernbane etter at de har reversert reformer som Nye veier og jernbanereformen. Konsekvensene av dette er regnestykker på pluss og minus som Arbeiderpartiet ikke klarer å regne ut, og som man ikke finner spor av i budsjettene.

Støres skatteløfte til ferjene er monopolpenger. Det blir et luftslott som snart faller sammen, enten som tomme løfter eller med galopperende skatteregning som vokser seg større og større frem mot valgdagen.

