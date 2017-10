Det har vært skrevet en del om å reise kollektivt i Aftenbladet i det siste. Jeg er tilhenger av å reise kollektivt i alle fall til og fra jobb. Men i år har jeg vært tvunget til å reise kollektivt mer enn bare til og fra jobb fordi jeg ikke klarer å kjøre bil nå, og det har vært lettere sagt enn gjort. Her er noen eksempler som viser hvor tidkrevende det er å reise kollektivt dersom en reiser andre ruter enn mellom Sandnes og Stavanger og de nærmeste områdene rundt.

Hommersåk til Sandnes

Jeg bor på Hommersåk og reiser med buss når jeg jobber i Sandnes. Det tar mye lengre tid enn å kjøre, ca. 35 minutter bruker bussen når jeg reiser på jobb om morgenen fordi den skal kjøre gjennom flere byggefelt for å ta opp passasjerer. Kjører jeg med egen bil, blir det strake veien til Sandnes, og den turen er unnagjort på 20 minutter eller mindre. Om ettermiddagen snus ruta slik at bussen kjører motsatt av ruta om morgenen, så hjemreisen tar like lang tid. Men dersom jeg vil reise til Sandnes ettermiddag eller kveld, kjører bussen strake veien og bruker 20–25 minutter til Sandnes.

Hommersåk til Sola

I vinter gikk jeg på kurs på Sola. Vanligvis kjører jeg dit og bruker ca. 30 minutter på den turen. Da jeg reiste dit med buss, måtte jeg reise fra Hommersåk 1,5 time før kurset startet, altså tre ganger så lang reisetid som med egen bil. Buss 42 mellom Sandnes og Sola kjører en mer kronglet rute enn Hommersåk-bussen og er en stor tålmodighetsprøve.

Hommersåk til Jørpeland

Jeg har også reist kollektivt til et møte på Jørpeland. Først båt til Stavanger som tar 17 minutter på direkten om morgenen, så 20 minutters ventetid på Tauferja, 35 minutter overfart og ca. 20 minutter i buss, til sammen ca. 1,5 time. Returen fra Jørpeland til Hommersåk tok to timer og da gikk det i ett. Først buss til Tau, så ferje til Stavanger. Da Tauferja nærmet seg Bybrua, kom båten til Hommersåk imot oss, dermed ble det rask gange (9 minutter til togavgang) fra Fiskepiren til jernbanestasjonen, tog til Sandnes og buss til Hommersåk. Jeg nådde timeavtalen jeg hadde.

Det raskeste kollektivtilbudet vi på Hommersåk har, er båten til Stavanger. Pendleravgangene om morgenen tar 17 minutter og de fleste andre avgangene tar ca. 25 minutter. Det er raskere enn med bil. Båten har to avganger på søndager med 3,5 timers mellomrom før bussen til Sandnes har sin første avgang.

Neste år kommer det flere bomstasjoner, og satsene øker. Har Kolumbus tenkt å gjøre det lettere å reise på kryss og tvers i regionen slik at flere kan benytte kollektivtransport neste høst? Jeg ser fram til den dagen jeg igjen kan kjøre bil og komme raskere fram når jeg skal andre steder enn på jobb i Sandnes eller Stavanger.