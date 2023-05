Kjønnsdebatt uten skjønn – en siste invitasjon til FRI Rogaland!

KRONIKK: Det handler om ytringsfriheten og uenighetsfellesskapet, som er forutsetningen for mye mer enn det fungerende demokratiet og den store, åpne samtalen.

Jan Inge Reilstad Festivalsjef, Wonderful World 2023

Verdens mestselgende forfatter ble forleden verdens mest boikottede forfatter. I podcasten «The Witch Trials of J.K. Rowling» snakker Harry Potter-forfatteren bl.a. om hvordan det har vært å få så mange dødstrusler at hun kunne «tapetsert et helt rom». Det begynte i 2019 da hun første gang tilkjennega skepsis mot transbevegelsen og sosial definisjon av kjønn.

I 2020 etterlyste hun ordet kvinne i følgende satiriske Twitter-melding: «Mennesker som menstruerer. Jeg er sikker på at det pleide å være et ord for dette. Kan noen hjelpe meg. Wumben? Wimpund? Woomud?»

Siden er bøker brent, helvete påkalt, som i middelalderens hekseprosesser. Ka skjer!

Konflikt og kansellering

I Norge i mars 2022 ble Rianne Vogel sparket fra organisasjonen Papillon fordi hun hadde ytret seg om transpersoner på Twitter. Hun saksøkte arbeidsgiver og fikk denne måneden oppreisning i Tingretten, som kjente oppsigelsen ugyldig. Vogels hadde blant annet ytret seg kritisk rundt hormonell behandling av barn som identifiserer seg som et annet kjønn enn deres biologiske kjønn.

I etterkant av dommen har det norske kulturfeltet av alle ting samlet seg bak arbeidsgiveren i et opprop for Papillon og transmiljøet. Kunstnerne vil kansellere kritikken (sic!).

Dette fikk aviskommentator og styremedlem i Fritt ord, Frank Rossavik, til å skrive følgende i Aftenposten:

«Akkurat nå er maktforholdet i offentligheten slik at det er mulig å stoppe kjeften på folk som er kritiske til medisinsk behandling av transfolk og endringer i oppfatningen av kjønn.

Om noen år kan og vil maktforholdene være annerledes. Da vil andre stå utsatt til når de ytrer seg kritisk,men innenfor ytringsfrihetens rammer […] det er ikke til å tro at hundrevis av kunstnere og andre skriver under på slike opprop. For et konformitetspress det må være på feltet.»

Vegring

Vi som lager festivalen Wonderful World i Stavanger denne uka, har dessverre også fått merke at kjønnsdebatten er på villspor. Det er en filosofi- og vitenskapsfestival vi lager, så til programposten «Kjønn og nye virkelighetsbeskrivelser» ville vi i utgangspunktet gjerne invitere Espen Esther Pirelli Benestad til arrangementet vårt. Benestad har vært toneangviende for offentlig praksis i transfeltet, men mistet tidligere i år legelisensen sin etter bekymringsmeldinger. Det handlet bl.a. om medikamentpraksis.

Helsetilsynet skriver: «Behandlingen og oppfølgingen av personer med kjønnsinkongruens kan bli uforsvarlig dersom utredningen er uforsvarlig på grunn av utilstrekkelig tverrfaglig tilnærming og samarbeid. Disse forholdene ser vi alvorlig på.»

Vi hadde da allerede invitert Anne Kalvig, professor og religionsviter ved UiS og feminist, en av landets mest uttalte kritikere av ny kjønnstenkning, som også skriver på bok om kjønnsidentitet. Men hun vegret seg for å sitte på samme scene som Espen Esther Pirelli Benestad.

Det ble likevel ikke noe problem, Benestad gadd ikke engang å svare.

Det skulle etter hvert vise seg å gjelde mange flere. Vi har invitert 8–10 personer og organisasjoner som vi regner som transvennlige, men enten svarte de ikke i det hele tatt, eller så passet det ikke. Noen sa klart fra at de ikke ville delta med vår vinkling. De ville altså diktere oss til et «transvennlig» arrangement uten friksjon og et bredere spekter av med- og motforestillinger.

Det mest alvorlige er at FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, ikke stiller opp. Da vi til slutt ga opp å få dem med oss, sendte vi invitasjon til Forbundet for transpersoner i Norge (FTP-N), men uten å få svar.

Ønsket bred og samlet refleksjon

Den norske loven om juridisk kjønn, som ble innført i 2016 og ble oppdatert i 2021, er et uttrykk for nye måter å tenke om kjønn på. Er dagens lovverk og praksis godt nok? Det er dette vi enkelt og greit spør om under festivalen.

Under Wonderful World-festivalen ønsker vi å invitere især FRI og transpersonene de representerer tilbake inn i varmen fra uenighetsfellesskapet vårt. Vi lager festival for folk flest. Vi har laget et format hvor vi ønsker alle de viktigste kjønnsperspektivene fremlagt, hvor alle får like lang tid til å legge fram sitt syn og sine argumenter, slik at publikum får et bredt og samlet refleksjonssgrunnlag for det vi har kalt «Kjønn og nye virkelighetsbeskrivelser». Foreløpig har vi med en jurist, en filosof, en religionsviter, en journalist og en sexolog.

I stedet skal FRI Rogaland nå lage et motarrangment på omtrent samme tid som vårt, førstkommende lørdag, i samarbeid med Skeiv Verden og Sølvberget bibliotek og kulturhus. Vi synes det er spesielt rart at Sølvberget og det offentlige på den måten velger å bidra til at kjønnsdebatten fortsetter «å gå av skaftet», som rektor Klaus Mohn ved UiS forleden skrev i den uavhengige nyhetsavisa for forskning og utdanning, Khrono.

Transmiljøet, og særlig

organisasjonene deres,

må ta den nye kjønns-

virkeligheten på alvor!

Her har vi en brennende aktuell sak med parter som nettopp trenger hjelp til å avvikle sine moralsk indignerte ekkokammer, og hjelp til å få til ytringsklimaet og uenighetsfellesskapet. Jeg er enig med Rossavik, det er en stor sjanse for at FRI og transmiljøet får hjelp av kulturfolket til å skyte seg i foten, at de på sikt gjør sin egen sak en bjørnetjeneste.

Når det kommer til stykket, handler det aller mest om hva staten og det offentliges tilbud og rolle skal være. Hvordan skal vi som stat og samfunn vurdere og regulere, hvordan ta best mulig vare på dem som kommer i eksistensiell tvil om egen kjønnsidentitet, hvordan bruke skattepengene våre til å lage offentlige budsjett som representerer både forskningsfronten og folkemeningen? Det er klart dette er en viktig offentlig debatt og samtale samfunnet vårt må ta, i uenighetsfellesskap.

Men så handler det ikke minst om transpersonene selv, de som lever ut egen helse i den ytterste eksistensielle nødsituasjon, nå, – men som altså tillater seg talspersoner og organisasjoner som i stedet for uenighetsfellesskapet velger seg ekkokammeret, som kun deltar i debatter og samtaler som de selv lager, hvor «svarene» alltid stemmer med deres eget perspektiv, og hvor «de andre» altfor ofte omtales på nedsettende vis. Det er rart å si det, men transmiljøet, og særlig organisasjonene deres, må ta den nye kjønnsvirkeligheten på alvor!

Please!

Til slutt handler det om ytringsfriheten og uenighetsfellesskapet, som er forutsetningen ikke bare for det fungerende demokratiet og den store, åpne samtalen – og dermed for en relevant politisk basis, men også for den mellommenneskelige varmen og omtanken som bør gjennomstrømme hverdagslivet vårt mens vi ikke tåler så inderlig vel den urett som ikke rammer oss selv, hvor vi kan undres over verdens mystiske og vidunderlige kompleksitet sammen, på utsiden av ekkokammer og moralsk indignerte stammer, med klar, moden og opplyst innestemme.

Så vi prøver en siste gang: Kjære FRI Rogaland, kan dere ikke bli med oss kommende lørdag og bidra med deres perspektiv på kjønnsidentitet under Wonderful World?