Tilde Broch Østborg Overlege, Kvinneklinikken, SUS

DEBATT: Det er utvilsomt bra med en debatt rundt hvordan helsetjenestene i Norge er innrettet, og de endringene regjeringen gjør. Imidlertid må man kunne forvente at en listerepresentanter for Frp har satt seg inn i grunnleggende fakta i saken før man sender en kronikk til avisen.

I Aftenbladet 23. mai har Siv Myhre Haaland, listekandidat for Sandnes Frp, et tåredryppende innlegg med en historie om en eldre dame som har falt i en trapp. Haaland hevder i sitt innlegg at fritt sykehusvalg er avskaffet. Dette er sprøyt.

Fritt sykehusvalg er ikke avskaffet, og det er heller ingen politisk plan fra regjeringspartiene om å avskaffe ordningen. Det er fortsatt fullt mulig å stå på venteliste til behandling ved et annet offentlig sykehus, dersom man ønsker det.