Hva skjer med helsen til barn som vokser opp ved vindkraftverk?

DEBATT: Folkehelsegruppa i Motvind Norge er bekymret for hvordan vindkraftverk påvirker barns helse. Per nå finnes det ikke forskning på dette.

Nederlandske leger er bekymret for at helseforskningen er på etterskudd når det gjelder vindkraft. Vi deler den uroen. Bildet er fra den nederlandske byen Urk.

Marit Brevik På vegne av Folkehelseutvalget i Motvind Norge

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I 2021 skrev over hundre nederlandske leger under på et opprop der de advarte mot helseproblemer fra vindkraft. Nederland har svært mange vindturbiner og har lenger erfaring med vindkraft enn vi har i Norge. Folkehelsegruppa i Motvind Norge ser at mange av momentene i oppropet er gjeldende for norske forhold også. Spesielt bekymrer det oss at vi ikke har forskning på hvordan vindkraftverk virker inn på barns helse.

Forskningen er bakpå

Det nederlandske legeoppropets bekymring for negative helseeffekter baserte seg på at forskning viser at voksne naboer til vindkraftverk blir stresset, sover dårlig og mister konsentrasjonen av den døgnkontinuerlige støyen fra vindturbiner. Det ble påpekt at størrelsen på vindturbinene har økt raskere enn helseforskningen klarer å henge med i. Kunnskapsmessig er en derfor alltid på etterskudd, og det ble påpekt at en kun har begrenset internasjonal forskning på voksne, hovedsakelig for turbiner på inntil 120 meter og en avstand til boliger på minst to kilometer.

I Norge bygges det opptil dobbelt så høye turbiner, de blir plassert høyere i terrenget og mye nærmere boliger, uten at det finnes tilgjengelig vitenskapelige undersøkelser av helsekonsekvensene. Det er kjent at støy fra vei- og flytrafikk har en betydelig negativ innvirkning på læringsevne og minnefunksjoner til barn. Vi vet at vindkraftstøy er mer enerverende enn trafikkstøy, som avtar om natta. Vi vet også at søvn er nødvendig for vekst,

godt immunforsvar og hjernens evne til å ta til seg lærdom. Støy er bare én av mange påvirkningsfaktorer fra vindkraftverk og sumvirkninger forsterker risikoen for helseplager.

I Norge brukes en minstegrense på 800 meter fra vindturbiner til nærmeste støyfølsom bebyggelse. Bayern eier vindkraftanlegg i Norge. I delstaten tillates det ikke bebyggelse nærmere enn ti ganger vindturbinhøyden. For en turbin på 200 meter er grensen i Bayern to kilometer avstand til hus. Hva er det som får norske myndigheter og vindkraftutbyggere til å tro at våre barn tåler mer støy enn barna i Bayern?

Berger ikke barnas fremtid

Energikommisjonen anbefaler «Mer av alt – raskere», en bestilling fra regjeringen og vindkraftbransjen. Flere ordførere har ut fra dette stått fram og bedt om mere vindkraftutbygging nå for å nå Norges klimamål og for å berge framtida til barnebarna. Verken ordførerne eller Energikommisjonen snakker om hvordan støyplager og sumvirkninger påvirker de yngste i de familiene som bor nær vindkraftanlegg. Dette kan gå ut over skoleprestasjoner, konsentrasjonsevne, omgang med venner, deltagelse i aktiviteter, nedsatt tålegrense for andre miljøbelastninger, bekymring for familiens framtid om de må flytte, og foreldres tålegrense og helseplager. Konsekvensene for de unge kan være mye mer alvorlige enn for voksne og kan påvirke mulighetene for resten av livet.

Vindturbinblader er dekket med et belegg for å holde bladene glatte og rene. Belegget består av PFAS, en gruppe med svært giftige stoffer. Dette ytre laget forvitrer av sollys/UV-stråling, salter og mekanisk slitasje fra regn, snø og partikler i lufta. Selve vingen består bl.a. av epoksy, som inneholder bisfenol A (BPA). Både PFAS og BPA er miljøgifter som er skadelige for både barn og voksne når det havner i natur og drikkevannskilder. Slitasjen på en middels stor vindturbin med 60 tonn turbinblader er beregnet til i størrelsesorden 60 kilo i

året. Det blir svært mange kilo med mikroplast.

Følg pengene!

Hvis omtanken for framtidige generasjoner var basert på kunnskap og omtanke for alle, kan en anta at disse ordførerne ville ha sagt nei til vindkraft nær bebyggelse, så lenge omfanget av helsekonsekvenser for barn ikke er utredet. Folkehelseutvalget ser det som viktig at våre etterkommere og barnebarn arver en framtid med intakt natur og nærområder fri for støyende og forurensende industri. Vi kan ikke vente på kommunevalget til høsten for å få ordførere

som setter hensynet til barna først.

Mediene må bli mye mer kritiske i dekningen av vindkraftutbygging. I dagens scenario om «Mer av alt – raskere» må man kunne spørre: «Cui Bono?», Hvem tjener på det?