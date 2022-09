Hvordan kan du få mer å rutte med i krisetider?

DEBATT: I en tid da mye blir dyrere, er det lurt å tenke på smarte måter å spare penger på. Det er ikke bare bra for egen lommebok, men også for miljøet.

Hva med å leie ut halve stua om privatøkonomien er trang i disse tider?

Ole Bjarne Amdahl Dale

Beskjeden fra Støre er klar: vi må stramme inn livremmen. Det meste stiger i pris og alle har begrensede penger å rutte med. Det siste er dobbelt rentehevning fra Norges Bank. Spørsmålet er om det går an å ta grep som monner, slik at ikke konsekvensene av dyrtid blir for omfattende?

Noen har valgt å slanke bilparken, den ene bilen gikk under hammeren. Det ble investert i elsykkel, som samtidig er en investering i god helse, når den tas i bruk. Samkjøring og bruk av kollektiv transport kan erstatte bilbruken. Når dette lar seg gjøre, kan man spare svært mye.

Bil er dyrt også i garasjen

En bil faller rundt 10 prosent i verdi hvert år. Har du en bil til 150 000, som du kan unnvære, har du spart 1250 kroner hver måned gjennom et år, bare gjennom verditapet på bilen. Det er kostnader som følger en bil, før den er tatt i bruk. I tillegg kommer forsikring med årsavgift innbakt. Har du lån på bilen, kommer renteutgifter i tillegg. . Kan du unnvære bilen, kan du fort merke at du får mer å rutte med.

Vi må nok innrømme at sløsekulturen er nokså utbredt i landet vårt. Vi kjører ofte bil alene og har lys på i alle rom. Det er enkelt å organisere at flere kjører sammen, enten i form av jungeltelegrafen, via en kartlegging på jobb, eller gjennom en app der en melder seg på en ønsket kjørerute. Samkjøring er bra både for miljøet og den enkeltes økonomi. Ønsker du å begynne med samkjøring, ta en titt på nettsiden til Bilkollektivet eller Kolumbus.

Leie ut halve stua?

Disse aktørene gir deg tilgang på flere typer biler ved ulike behov og du betaler etter hvor mye du bruker ordningen. Du kan også getaround og leie en privat bil til en pris som er om lag halvparten av det store bilutleiefirmaer tar. Denne ordningen er avhengig av at vanlige folk stiller bilen sin til disposisjon for utleie. For normalbilisten er en bil kun i bruk i gjennomsnitt fra en halvtime til to timer per dag. Noen har dager der bilen ikke er i bruk i det hele tatt. Da kan den leies ut og du vil få ekstrainntekter.

Bergens Tidende hadde en artikkel om Tineke Torsvik, ei ung alenemor som gjorde deler av stuen om til oppholdsrom og leide ut dette rommet. Det ble en inntektskilde som motvirker en mulig krise, når prisene stiger. Det samme kan gjøres med et soverom som er til overs. Å leie ut via airbnb eller wimbdu, er det stadig flere som prøver seg på. Reisetrangen stiger etter covid og det trengs nye verter.

Forsikringsselskap og mobiloperatører har ulike priser. Ved å sammenligne ulike tilbud, kan man komme fram til det selskapet som er best for deg. Ta en prat med banken om rentebetingelsene på lånene dine. Se hva du kan oppnå hos andre låneinstitusjoner. Hos Forbrukerrådet får du tips og råd om alt fra lån, sparing og sammenligning av de tilbud som finnes i markedet, på ulike områder. Det gjelder også strøm, mobil, tv og reisetjenester.

Kjøp datovarer!

Det er ingen skam å oppsøke matbutikkenes 40 prosents eller 50 prosents tilbud. Når du kan få matvarer til halve prisen, får du priser som eksisterte 20 år tilbake i tid. Denne maten er spiselig i flere dager, noen ganger er den heller ikke gått ut på dato. Min erfaring med funn av nedsatte matvarer som jeg kan bruke, er at jeg kan redusere matbudsjettet med 15–20 prosent, ved konsekvent å gå innom disse diskene, før varer til full pris kjøpes. Det monner. Den største besparelsen ligger trolig ved å ta et oppgjør med unødvendige og usunne innkjøp. Trenger du å drikke litervis med usunn brus hver uke, når vann er bedre og gratis? Her kan en familie spare mange tusen kroner per år. Helsen kan også få et byks, i riktig retning.