Stem på politikere som sier ja til fritt skolevalg!

DEBATT: Starten på det nye året er ikke god for barn med skolevegring. Disse jar nå hatt mange fridager, hvor hver eneste dag har vært en bekreftelse på at det har vært trygt å kunne være hjemme, uten at det stilles krav om sosial interaksjon, uten krav om skolearbeid, ingen lekser eller tidlige morgener.

Fritt skolevalg kan være et viktig virkemiddel for barn som har utviklet skolevegring. La oss velge politikere som fortsatt sier ja til fritt skolevalg.

Siv Myhre Haaland Sandnes

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Skolevegring er en ufrivillig og uønsket reaksjon hos et barn. Ofte blir den forbigått i all stillhet. Hjemme bærer familien likevel preg av et barn med angst, usikkerhet, frustrasjon og dårlig selvbilde, dårlig samvittighet og barnets økende motstand mot alt dette han eller hun opplever som et press. Reaksjonen påvirker barnet, familien, venner og omgivelser, men viser ofte ikke utad på annen måte enn at det er en elev som sjelden eller aldri kommer på skolen.

Jeg vil si tusen takk til de medelevene som likevel inkluderer alle på klasselisten. Foreldre har likevel noen virkemidler; Vi kan involvere kontaktlærer, avdelingsleder, sosiallærer, helsesykepleier, fastlege, BUP, PPT og barnevern. Men det å forholde seg til alle disse instansene er også en ekstra belastning for barnet, som igjen kan føre til at problemene øker.

Mange får derfor ideen om å bytte skole, i håp om at et annet miljø vil bidra positivt for barnet. Det er fritt skolevalg for elevene, forutsatt at det er plass på den aktuelle skolen. Det er viktig å kunne ha denne muligheten til å velge skole. Det er i høst vi skal velge nye lokalpolitikere. Det er de som skal legge forholdene til rette for at våre barn skal gis en skolehverdag som de har mulighet til å takle. La oss velge politikere som fortsatt sier ja til fritt skolevalg.