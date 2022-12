Løfter om satsing i oktober, så kutt i desember. Hva skjer?

DEBATT: Vi er mange som har spørsmål til helseminister Ingvild Kjerkol etter at det ble vedtatt at Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige ved Stavanger universitetssjukehus (PHBURA) må spare 30 millioner i året som kommer.

Innsenderen undrer seg over at det kuttes i barnepsykiatrien i Stavanger, etter at regjeringen nylig lanserte en satsing på fagfeltet. Bildet viser Christoffer Annerstedt ved BUP sentrum og overlege Lotte Hansgaard.

Tone Klepaker Skartveit Pårørende og medlem av Ekspertrådet ved PHBURA

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Vedtaket er en tung beskjed for de ansatte. For pasientene som er i behandling eller venter på behandling er dette en krise. Vi vet at forekomst av psykiske plager og sykdom er økende hos barn og unge, og dette er en stor bekymring for enkeltmennesker og for oss som samfunn. Dette tror jeg helseminister Kjerkhol er enig i. Det så i alle fall sånn ut i april da Opptrappingsplan for psykisk helse ble lagt frem.

Så kom statsbudsjettet, og det så ut til at det fortsatt var intensjonen å holde løftene til barn og unge i psykiatrien, og til de som har nytte av og behov for lavterskeltilbud. Kjerkhol sa til at regjeringen vil styrke og utvikle innsatsen spesielt overfor barn og unge og pasienter med alvorlige og sammensatte psykiske helse- eller rusproblem.

Hva er sammenhengen?

Derfor var det med stor overraskelse jeg i november leste Stavanger Aftenblad sin artikkel om antatte budsjettkutt og krisen det ville medføre. Jeg trodde at forklaringene om et stramt budsjett på grunn av de makroøkonomiske og globale utfordringene vi møter, gjaldt andre budsjettposter. Ministeren hadde jo lovet? Både opptrappingsplan og statsbudsjett ble offentliggjort lenge etter at Putin gikk til angrep på Ukraina.

Overraskelsen endret seg da jeg i går leste at det er vedtatt kutt tilsvarende 30 millioner for 2023. Besparelser gjennom å redusere antall årsverk og kompetanseheving innen et fagfelt i enorm utvikling. Da ble jeg sint. Jeg vet at når man blir sint er det lurt å trekke pusten. Å forsøke å forstå. Dette brevet er et forsøk på å prøve å forstå hva helseministeren mener.

Hva var det som endret seg mellom april og oktober til nå? Jeg er klar over at det er ledelsen ved SUS som vedtar budsjettet, og at det ikke er ministerens oppgave, men av og til må sjefen forklare. Hvorfor er helseforetaket gitt helt andre rammer enn det som ble lovet?

Hva har endret seg?

Og ikke minst, hvilke vurderinger er gjort om effekten dette vil ha på barn og ungdom med psykiske plager? Hvordan påvirker dette fagmiljøet ved PHBURA på kort sikt og lang sikt? Hvordan skal pårørende, personell i skolen og primærhelsetjenesten som har barn eller unge med behov for hjelp, forholde seg?

Jeg vet at politikere ofte vil snakke i store linjer og overordnet. Statsminister Støre sa nylig på at det er vanskelig å kommentere detaljer tatt ut av sammenheng. Kjerkhol trenger ikke forklare hvordan byråkratiet fungerer, om det er 30 millioner eller et annet tall. Men vær så snill å forklare oss som er bekymret, hvordan dette henger sammen? Løfter om satsing i oktober, og kutt i desember? Kutt som rammer en gruppe vi alle er enige om trenger mer hjelp og de trenger den nå.