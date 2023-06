Mike Pence for president?

DEBATT: Det er nå klart at USAs tidligere visepresident Mike Pence, vil kjempe om å bli republikansk presidentkandidat til valget i november 2024.

«Mike Pence regnes som en tydelig leder som har et anstendig og saklig forhold til sine motstandere», skriver Øyvind Michael Revheim.

Øyvind Michael Revheim Randaberg

Han har holdt kortene tett til brystet, og har frem til nå gitt uklare signaler om sine ambisjoner. Pence lot Nikki Haley, Ron De Santi og Chris Christie annonsere sine kandidaturer først, slik at oppmerksomheten rundt hans kandidatur ikke fikk særskilt oppmerksomhet.

Det er godt kjent at Mike Pence og Donald Trump ikke kommuniserer med hverandre eller har noe form for politisk samarbeid etter at Trump oppfordret mobben til å storme Kongressen 6. januar 2021 for å hindre at Pence godkjente valget av Joe Biden som president.

Mike Pence har Ronald Reagan som sitt politiske forbilde, og han angriper Biden på samme måte som Reagan angrep Jimmy Carter.

Pence kommer fra «The tea party»-bevegelsen som fra 2009 protesterte mot Obama sin politikk. Målet var å revitalisere den konservative profilen til det republikanske partiet med lavere skatter og motstand mot et gratis universelt helsetilbud til alle. Etter hvert smuldret bevegelsen opp fordi det republikanske partiet absorberte det meste av «The tea party» sin agenda.

Da Trump lanserte MAGA (Make Amerika Great Again), hadde «The tea party» brolagt veien til angrepene mot Demokratene, og Trump utviklet bevegelsen til å bli høyrepopulistisk. Trump valgte Mike Pence som visepresident, for å knytte «The tea party» og Maga sammen til en republikansk enhet.

Mike Pence har lang politisk erfaring som kongressrepresentant og guvernør i Indiana før han ble visepresident. Da Joe Biden skulle innsettes som president, stakk Trump til Florida, og det var Pence som representerte den avtroppende administrasjonen. Det var et tydelig oppgjør med Trump og hans påstander om at valget var stjålet, og var det første signalet om at han muligens ville komme tilbake som presidentkandidat.

Mike Pence har Ronald Reagan som sitt politiske forbilde, og han angriper Biden på samme måte som Reagan angrep Jimmy Carter. Krigen i Ukraina og amerikanernes flukt ut av Afghanistan, ga Pence gode muligheter til å kritisere Biden.

Han mener Biden gjør for lite for sent, og at han ikke ivaretar USA sin rolle som leder for den frie verden. Pence lover at han vil beskytte de liberale demokratiene mot russisk og kinesisk aggresjon med alle midler, om nødvendig. Mens Trump ikke vi si hvordan han som president vil forholde seg til krigen i Ukraina, så kaller Pence Putin for krigsforbryter, og at den eneste løsningen er massiv støtte fra USA og full militær seier til Ukraina.

Mike Pence er foreløpig forsiktig med direkte angrep på Trump, men han ønsker å fremstille seg som en ekte konservativ republikaner, og ikke en uberegnelig høyrepopulist.

Mike Pence regnes som en tydelig leder som har et anstendig og saklig forhold til sine motstander, så vil tiden vise om hans rendyrkede konservative politikk sammen med hans kristen-evangeliske tilhørighet, vil trekke til seg de tradisjonelle republikanerne og vinne primærvalgene, og med det forhindre fire nye år med Donald Trump som president.