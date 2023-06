Hva har MDG gjort for klimasaken i Stavanger?

DEBATT: Hva har MDG egentlig bidratt med i stavangerpolitikken?

MDG er blitt et overflødig parti som ikke engang klimaaktivister trenger å stemme på. De utgjør ingen forskjell og de har ingen tenner, skriver Mathias Renberg. På bildet ser vi MDG-politiker Håkon Fossmark.

Mathias Renberg Stavanger

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Miljøpartiet De Grønne, MDG, har styrt Stavanger de siste fire årene. Man skal ha fulgt stavangerpolitikken med argusøyne for å se hvilken rolle de har hatt i styringen av kommunen. Det har vært sparsomt med politiske initiativer, det er ikke klart hvilke seire de har hatt i samarbeidet, og den ene saken hvor de virkelig skulle kunne skinne, nemlig Stavanger kommunes klimaplan, er foreløpig ikke verdt papiret den er skrevet på.

MDG sliter med oppslutningen, noe som kan skyldes at velgerne ikke oppfatter dem som verken relevante eller interessante.

Idéfattig gjeng?

Enten er det en idéfattig gjeng som utgjør MDG i Stavanger, eller så har de masse ideer, men får ikke gjennomslag for dem hos de andre i flertallssamarbeidet. Uansett hvilken av de to grunnene det er til at vi ikke hører mer fra partiet, beviser det at velgerne like gjerne kunne gitt sin stemme til andre, eller stemt blankt.

Noen vil kanskje tenke at gratis buss-vedtaket som flertallet har gjort er en god MDG-sak. Faktum er at Ap programfestet dette allerede i 2015, og at til og med Folkets parti FNB har hatt dette som en sak i noen år. Det er derfor lite trolig at det er MDGs deltakelse i flertallskonstellasjonen som har vært utløsende eller avgjørende for at dette vedtaket kom.

Seirene Folkets parti (FNB) har fått når det gjelder bompenger, har gjort det enklere å kjøre bil. Dette er jo helt motsatt av hva MDGs mål er, og betyr at MDG har vært med på kompromisser som går helt i motsatt retning av hva partiet står for. Hva de har fått igjen for å legge til rette for økt biltrafikk, er det vanskelig å få øye på.

Velgerne ser heller ikke ut til å være imponert over MDGs bidrag til å styre byen. Fattige 2,9 prosent av de spurte i NRK Rogalands siste måling sier de vil stemme på partiet. Det er en nedgang på 3,6 prosentpoeng siden sist valg og betyr at de har mistet over halvparten av velgerne sine. For at velgerne skal holde seg til det partiet de stemte sist, må de oppfatte at partiet gjennomfører det de lovet, partiet må vise igjen i mediebildet og den politiske debatten, og de må ha tro på at partiet trengs i den videre styringen av kommunen. MDG i Stavanger bommer på alle tre kriteriene.

Lakmustesten

Stavanger kommune har vedtatt å redusere klimagassutslippene med 80 prosent innen 2030. Status ble presentert av kommunedirektøren ved fremleggelse av budsjettet for 2023 og viser at vi ikke er i nærheten av å oppnå utslippsmålene. Dette bekreftes også fra faglig hold ved UiS i en kronikk skrevet av bl.a. professor Harald N. Røstvik. Røstvik og hans medforfattere mener at det ikke holder med alle gulrøttene som innføres for å få ned klimautslippene i Stavanger, de mener det må kraftigere lut til i form av pisk. Dette er jo noe som burde vært ideelt for MDG å ta tak i, og å komme med forslag til tiltak for å få ned klimautslippene drastisk, tiltak som virkelig monner.

MDG har sittet stille i båten og ikke kommet med noen forslag til tiltak som kan hjelpe kommunen å oppnå sine egne mål. Om ikke MDG skal ta lederrollen her og komme med initiativer, hvem skal man da forvente gjør det? I selveste oljehovedstaden skulle en tro det var rom for et rendyrket miljøparti som et alternativ til de etablerte oljebejublende partiene. Per i dag finnes ikke et sånt parti i Stavanger, og det ser ikke ut til at vi får det heller. Dersom dagens MDG-ledelse er helt tomme for ideer og løsninger, bør de kanskje slippe til nye krefter. Ingen trenger fire nye år med et anemisk MDG.

Ingen trenger dagens MDG

Det er alltid vanskelig for partier som har én hovedsak når de andre partiene får egen politikk på det saksområdet. Da må man enten rendyrke den hovedsaken og bli tydeligere og mer kreativ, eller så må man håpe at velgerne husker gammel storhet.

Det hadde vært gøy med noen reelle klimadiskusjoner i valgkampen og det hadde styrket den politiske debatten om det fantes partier som var villige til å virkelig slå på stortrommen for å synliggjøre forskjellen på partiene og de to blokkene. Dessverre ser det ut til at det ikke er MDG i Stavanger som evner å gjøre den jobben. MDG er blitt et overflødig parti som ikke engang klimaaktivister trenger å stemme på. De utgjør ingen forskjell og de har ingen tenner.