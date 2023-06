Vi er i ferd med å begå en historisk tabbe

– Eckhoff-høyden burde reserveres som en kulturpark der museum og teater kan «få boltre seg», skriver Øyvind Dahl.

Øyvind Dahl Tidligere arkitektstudent, nå pensjonert professor i kulturkunnskap ved VID vitenskapelige høgskole

DEBATT: Om kort tid skal Stavanger kommune behandle søknaden fra Stavanger museum og Rogaland Teaters forslag om en utvidelse på trange tomter mens Rogaland fylkeskommune får «boltre seg i en nydelig park» rett over gaten, skriver Aftenbladet 9. juni.

Jeg vil sterkt støtte sivilarkitekt Pål Arnulf Trodahls forslag om å se de to tomtene under ett og gjøre det vakre parkanlegget rundt det tidligere sykehuset til en kulturpark med plass for utvidelser både av Arkeologisk museum, Stavanger museum og Rogaland Teater. Det vil være i tråd med visjonen arkitekt Hartvig Sverdrup Eckhoff hadde for Kannikhøyden da han skapte en helhet på begge sider av gata. Trodahl mener at det er fylkeskommunen som må flytte. Det er nok av ledige kontorplasser i byen, f.eks. i de tidligere BP-byggene på Forus eller andre steder.

Eckhoff-høyden burde reserveres som en kulturpark der museum og teater kan «få boltre seg». Der er det god plass for alle kulturinstitusjonene i stedet for å presse inn ca. 25.000 kvadratmeter i et moderne bygg rett foran museumsbygget mot øst. Typisk nok har vi ikke sett skisser av hvordan gigantbygget vil se ut fra Lagårdsveien, som en vegg foran det ærverdige museumsbygget.

Nå må fylkeskommunen og Stavanger kommune se sitt ansvar for hele fylket og ikke bare sin egen nesetipp, slik at vi unngår å gjøre denne «historiske tabben».