Hva med å satse på kombisykliske turbiner i Nordsjøen?

DEBATT: Ved å bytte gass med strøm i Nordsjøen, forsvinner CO₂-utslippet fra plattformene. Gasseksporten øker, og CO₂-utslippet dukker opp igjen når gassen blir brent i markedet. Derfor er klimaeffekten av å bytte ut gass med landstrøm diskutabel.

Elektrifiseringen på norsk sokkel vil svært mye. Er det mulig å spørre hva det vil koste om man i stedet utstyrte norske plattformer med offshore kraftløsninger som i Brasil? Bildet er fra Troll C som skal elektrifiseres.

Tor Vesterhus Sivilingeniør, Bergen

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Å elektrifisere sokkelen har imidlertid stor markedsmessig og politisk betydning. Illusjonen er at vår oljeproduksjon er blitt verdens «reneste» fordi forurensningen nå eksporteres innbakt i økt gassalg til kundene på kontinentet. For det er hos dem at utslippene blir registrert når denne gassen brennes, ikke i Norges regnskap. Med dette opplegget får ikke bare norske oljeselskaper og myndigheter inntekter fra økt gassalg, vi får også godskrevet drift med landstrøm som kutt i eget klimagassutslipp. Man kan si det slik: Jo mer vi elektrifiserer oljeproduksjonen til havs, jo mer eksporterer vi egen forurensning til Europa, og jo mer får vi lov til å forurense på Fastlands-Norge. Ikke rart at industri og myndigheter slår ring om elektrifiseringen på kontinentalsokkelen.

I Brasil finner vi offshore-feltet Bacalhau. Her gjør operatøren et nummer av at produksjonsskipet er bygget med miljøvennlig kraftproduksjon fra kombisykliske gassturbiner som skal være like effektive som i de mest moderne gasskraftverk på land. Når varme fra gassturbiners eksos brukes til å drive dampturbiner blir derfor forurensningen den samme om gassen brukes til strømproduksjon på plattform eller på land. Altså om det aktuelle gassvolum brennes på norsk sokkel eller i markedet.

Med kombisykliske turbiner kan vi derfor velge å benytte gasskraft på plattformene og benytte vannkraften hjemme, med uforandret klimaeffekt. Kan man benytte denne teknologien på en «flyter» i Brasil skulle en tro at det også er mulig å modifisere bunnfaste plattformer i Nordsjøen med tilsvarende løsninger.

Det er anslått at elektrifiseringen på norsk sokkel vil koste 50 milliarder kroner. Er det mulig å spørre hva det vil koste i stedet å modifisere norske plattformer med offshore kraftløsninger som i Brasil? Equinor vet det nok. For nettopp dette selskapet er operatør på det brasilianske Bacalhau-feltet. Operatøren opplyser at feltet er i rute med planlagt produksjonsstart i 2024. En må derfor anta at nødvendig teknologiutvikling er kommet langt. Kostnadsestimater for relevante kombisykliske kraftmoduler, har en ikke fått kunnskap om.

Når varme fra gassturbiners eksos brukes til å drive dampturbiner blir derfor forurensningen den samme om gassen brukes til strømproduksjon på plattform eller på land.

Når varme fra gassturbiners eksos brukes til å drive dampturbiner blir derfor forurensningen den samme om gassen brukes til strømproduksjon på plattform eller på land.