Ekstremvær og forbruket vårt – er det en sammenheng?

DEBATT: Vi står altså midt i en alvorlig klima- og naturkrise. Årsaken er vårt overforbruk både av varer og natur. Derfor går det ikke an verken for politikere eller vanlige folk å stikke hodet i sanden lenger

Miljø- og klimakrisen krever at vi alle må være med å bidra. Vi kan ikke gi blaffen i våre barn og barnebarns framtid. – For det er faktisk den det handler om.

Kjell H. Sivertsen Bestefar og ingeniør

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I løpet av det siste året har vel de fleste av oss reflektert over at ekstremvær opptrer oftere og tydeligere enn før over hele verden. Tørke forårsaker branner, avlinger ødelegges og folk sulter og dør som følge av dette, – og ellers smelter polisen og breene raskere enn noen gang. – I den andre enden av skalaen var det sist sommer periodevis unormalt kaldt i områder av Afrika, og til en viss grad på Vestlandet og i Midt-Norge.

Vi trenger fire kloder

Forskere har nå gjennom sine matematiske modeller greid å simulere det som skjer ved å trekke fra eller legge til på mengden klimagasser i sine modeller. De ser nå at koblingen mellom klimagassmengden, global temperaturøkning og ekstremvær er veldig klar.

Norges klimagassutslipp pr. innbygger ligger på ca. 14 tonn CO₂ pr. innbygger. Det inkluderer våre utslipp i Norge (ca. 52 %), samt fra importerte matvarer, klær og elektronikk, utenlandsreiser, produksjon av biler med mer. Gjennomsnittet for verdens innbyggere er 4.5 tonn. Vårt forbruk er altså over tre ganger så stort. Det viser at vi nordmenn gjennom vårt overforbruk har et veldig stort moralsk ansvar for å bidra til å rette opp i klimakrisa.

Samtidig viser Global Footprint Network at jordens overforbruksdag kommer tidligere og tidligere for hvert år. I år så tidlig som i månedsskiftet juli/august. Denne dagen definerer når verdens forbruk av fornybare ressurser er i balanse med jordens evne til å regenerere disse. Altså den dagen vi krysser grensa for overhøsting. For Norges del var den i år den 12. april. Når året har gått, har vi altså forbrukt ressurser tilsvarende nesten fire jordkloder.

Litt mer nøysomhet

Hvis jordas og nordmenns overforbruk får fortsette, risikerer vi mer ekstremvær, natur- og infrastruktur-ødeleggelser, matmangel, sult og død, enorme folkevandringer, samt krig og konflikter på grunn av dette.

Men hvordan kan hver av oss bidra til å bedre situasjonen? De fleste henger jo med i forbruks-karusellen siden alle andre gjør det, selv om vi aner at dette er feil. Å gå ned i levestandard frister jo ingen. Løsningen er at vi blir litt mer nøkterne og nøysomme, uten nødvendigvis å leve så nøkternt som turmannen Jens Kvernmo. Det kan vi gjøre ved å vedlikeholde og reparere ting, kjøpe/selge brukte ting og ikke bytte møbler og interiør eller pusse opp så ofte. Vi kan også redusere kjøp av el-verktøy, elektronikk, klær, sko men mer, og låne utstyr av hverandre

I tillegg kan vi reise miljøvennlig, sykle og gå mer, redusere bilbruk og antall flyreiser. Energibruken kan vi få ned ved å isolere husene, bruke varmepumpe. Matsvinnet minker om vi kaster mindre mat og kanskje dyrker litt selv? Velg kortreiste norske varer som grønnsaker, frukt og bær, samt poteter/korn i stedet for ris. Og så må vi stemme fram «riktige» partier.

Kanskje kan de unge greie å skape nye trender, der for eksempel bruk av drivstoffslukende biler, fritidsbåter og vannscootere blir utrendy? Selv husker jeg livet for 30 år siden, da forbruket var på et helt annet nivå. – Hadde man et mye dårligere liv, og var man så mye mindre lykkelig enn i dag? – For meg er svaret nei. Dessverre er det få politikere som er så modige at de våger å si at vi må redusere forbruket vårt, for det kan de jo tape stemmer på. Men hvis vi skal få ned forbruket, må noen lede an i denne dugnaden. Burde ikke det nettopp være politikerne og Regjeringen?

Karbonavgift er viktig

De burde greie å vedta stopp i ny oljeleting, øke jernbanesatsingen, fjerne moms på reparasjonsarbeid, gi støtte til enøktiltak og stimulere til oppgradering av vannkraftverk. samt til nye arbeidsplasser fra resirkulering, urban gruvedrift. Siden vi også har en naturkrise, burde de også stramme inn på vilkårene for bruk av natur til store motorveier, vindkraftanlegg, hyttebygging mm.

Karbonavgift til fordeling (KAF) kan også bli en del av løsningen, om politikerne vil. Dette er et system med en karbonskatt som legges på alle varer avhengig av hvor mye fossil energi som har gått med til lage/framskaffe produktet. En vare produsert i Kina med kullkraft vil da bli rammet mye hardere enn tilsvarende vare produsert i Norge med ren vannkraft. Avgiftene vil gå inn i Norges «karbonavgift-kasse», og utbetales likt til alle innbyggerne flere ganger i året. De med høyt forbruk vil dermed betale mer enn de får tilbake, de med lite forbruk får mer tilbake enn de betaler inn og vil dermed tjene på ordningen.

Miljø- og klimakrisen krever at vi alle må være med å bidra. Vi kan ikke gi blaffen i våre barn og barnebarns framtid. – For det er faktisk den det handler om.