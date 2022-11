Hvis byens klimamål var godt utredet, bør de vel snart begynne å virke?

DEBATT: Hvis det er slik at målet om å kutte klimautslipp med 80 prosent var godt utredet, noe det for undertegnede slett ikke så ut som fra tilhørerbenken den kvelden, bør vel klimakuttene begynne å virke snart?

Akademias og forskningens oppgave er å jobbe uavhengig og kritisk og ikke opptre som heiagjeng. Vi gjør funn og formidler dem.

Harald N. Røstvik Professor, Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging (ISØP), UiS

Rune Askeland (MDG) hadde 1. november et tilsvar på vårt innlegg 27. oktober. Han skriver: «Akademias bidrag til å løse verdens klimautfordringer er avgjørende». Leserinnlegget vårt betegner han som «skuffende» og fortsetter; «vi trenger UiS på laget», idet han tillegger oss meninger vi ikke har.

Han var til stede i bystyremøtet hvor 80 prosentmålet ble vedtatt «og kan bekrefte at klimamålet var jobbet med i flere måneder» forut før møtet. Likevel unnlater han å besvare det enkle spørsmålet vår artikkel munnet ut i: «Hvor i all verden har de hentet sine råd fra?»

Ingen ukritisk heiagjeng

Hvis det er slik at 80-prosentmålet var godt utredet, hvorfor begynner det ikke å virke snart? Vår artikkel som var bygget på funnene i masteroppgaven jeg veiledet, viste at vi kan nå 30–45 prosents kutt – ikke 80 prosent. Det er i tråd med rådmannens presentasjon 21. oktober, og bør ikke overraske Askeland. 80 prosent- målet hadde ikke det vi kaller et «utredet faggrunnlag», slik 50 prosent målet hadde. Kommunen har opplyst til oss at det var politikerne som fremmet 80 prosent – ikke fagmiljøet.

Akademias og forskningens oppgave er å jobbe uavhengig og kritisk og ikke opptre som heiagjeng. Vi gjør funn og formidler dem. Hvis Askeland er skuffet, kan det skyldes at han ikke skjønner hva uavhengighet, sannhetssøken og akademisk frihet innebærer. Det finnes land hvor dette ikke er en selvfølge. Norge er ikke et slik land. Askeland etterlyser et UiS «som bruker kreftene på fremtiden i større grad enn fortiden».

Hvordan kan han forstå fremtiden hvis han ikke kjenner fortiden, historien? Fortiden gir nyttig lærdom. Fortid og fremtid går selvfølgelig hånd i hånd. Jeg kan forsikre ham om at det er mange, dog ikke alle, på UiS som jobber med det grønne skiftet. UiS sin nye strategi har grønn omstilling i sentrum. Søknadstallene til fossilenergi studier stuper og grønne fag vokser. I fjor disputerte den første PhD på solenergi ved UiS noensinne, med meg som veileder. Undertegnede har brukt krefter på dette hele livet, faktisk i flere tiår før MDG ble stiftet i 1988. Askelands refs treffer derfor helt feil person og jeg vil anbefale et enkelt Google-søk på mitt navn, som oppdatering.

Politikerne har gått seg vill

Når politikerne gjentatte ganger etablerer klimamål som ikke nås, faller innbyggernes motivasjon. Politikerne – ikke folk flest – har derved påtatt seg ansvaret for å fortelle oss hvordan målet skal nås. Våre funn viser at «pisk» blir nødvendig fordi, når man ikke engang når mål om 20 prosent reduksjon fra 2010-planen, nytter det ikke med velmente ord om demokrati for å nå et mål om 80 prosent. Når man har gått seg vill, må man orientere seg i terrenget for å stake ut kursen videre. Men det er politikerne som har ledet an og gått seg vill – ikke folket.