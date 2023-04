Tyskland endrer norsk narkotika­politikk

KRONIKK: Jeg har, inntil nylig, vært medlem av Frp. En av de viktigste grunnene til at jeg meldte meg ut av partiet, er partiets fullstendig kunnskapsløse og bakstreverske narkotikapolitikk.

Skal Norge bli det eneste landet igjen hvor det kun er kriminelle som skal få styre narkotika­markedet?

Mathias Renberg Stavanger

Et flertall på Stortinget avviste den forrige regjeringens forslag til rusreform. Rusreformen var ikke perfekt, for den gikk ikke langt nok i retning legalisering av lettere narkotiske stoffer, men den var et skritt i riktig retning. Når den moderate rusreformen ble avvist, må vi tørre å snakke om å ta konsekvensene av den kunnskapen vi i dag har om rus og ruspolitikk. Det betyr full legalisering av lettere stoffer som for eksempel cannabis.

Hva vet vi i dag?

Vi vet med sikkerhet at dagens ruspolitikk ikke fungerer. Forbudslinjen med straff for eget rusbruk har aldri fungert, og omfanget av bruken av ulovlige rusmidler har økt. Trenden for overdosedødsfall er også økende. Vi vet også at politiets skremselstaktikk, hvor de går hardt etter ungdommer, kler av dem på åpen gate, bryter seg inn på jenterommet og skremmer med straff, heller ikke fungerer. Det er ikke ungdomsklubber og «rock mot rus» som skal til for å begrense ungdommens bruk av ulovlige rusmidler.

Når dagens politikk ikke har fungert, har vi i prinsippet to muligheter:

Den ene er å stramme til ytterligere, med mer penger til politiet, strengere straffer, mer kontroll ved grensene og enda mer av dagens såkalte forebygging. Ingen partier har vært villige til å sette av mer penger til denne linjen, sikkert i erkjennelse av at det allikevel ikke ville ha hjulpet.

Den andre er å forsøke å regulere salget av cannabis og kontrollere kvalitet og risiko ved bruk. Som en parallell kan vi tenke at den eneste måten å unngå drepte i trafikken på, er å forby biler. Når man har innsett at folk allikevel kjører biler, har vi innført fartsgrenser, promillegrenser og andre regulerende tiltak. Det samme har vi gjort med alkohol.

En gjenganger i den offentlige debatten er at «det er lettere for ungdommen å få tak i narkotika enn sprit». Det oppsummerer hva som er galt med norsk narkotikapolitikk og bra med norsk alkoholpolitikk. Alkoholsalget har åpningstider, bevillingskrav, avgifter og aldersgrenser. Narkotikaen har ingen av delene. Siden det er ulovlig, er det ingen ytterligere begrensninger, og 13-åringer kan få levert hasj hjem på døren klokken to om natten. Det er ingen mulighet for å sjekke renheten eller styrken på hasjen, eller om det i det hele tatt er hasj de har fått.

Tyskland vil bli det største og beste

utstillingsvinduet for en kunnskaps-

basert narkotikapolitikk.

Den tyske regjeringen har tatt konsekvensen av all den nye kunnskapen vi har fått om cannabis og om bruk av cannabis, og har nå fremmet et lovforslag som er ment å regulere kjøp, salg og bruk av disse planteproduktene. Tyskland, som et av Europas mektigste og største land, med over 80 millioner innbyggere og geografisk plassering midt i Europa, vil bli det største og beste utstillingsvinduet for en kunnskapsbasert narkotikapolitikk.

Det vil bare bli et spørsmål om tid før andre EU-land følger etter. Spørsmålet er om Norge skal være det siste som vil straffe folk for å bruke en nokså harmløs plante til å ruse seg på, om vi skal være det siste landet som fortsatt straffer folk for å kjøre bil når de er klinisk edru, som Trond Birkedal, skribent i Aftenbladet, skrev om lørdag 15. april.

Fordommer tar liv

Når folk, uansett forbud eller ei, fortsatt kommer til å bruke cannabis, er det helt klart best å få det inn i regulerte former med skikkelige utsalgssteder etter modell fra Vinmonopolet, aldersgrenser, salgstider, kontroll av kvalitet og styrke, samt avgiftsbelagt slik at staten faktisk kan få inn penger på et salg som allikevel skjer.

Nylig var det en sak om at nettstedet ung.no, som er drevet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, hadde svart ærlig da en 16-år gammel gutt spurte om hva som var farligst av kokain, ketamin eller MDMA. På denne måten kunne de veilede en ung gutt som uansett hadde bestemt seg for å prøve ett av rusmidlene, med ærlige fakta, slik at han kunne gjøre et informert valg og få mindre skadevirkninger enn han kanskje ellers ville fått.

Frp’s Erlend Wiborg var kjapt ute og kalte dette for reklame for narkotika. Mener han virkelig at de bare skulle svart «det er ulovlig» og overlatt 16-åringen til seg selv? Det minner om republikanere i USA som tror at så lenge det ikke undervises om sex og samliv i skolen, så lar ungdom være å ha sex. Det viser en sjokkerende mangel på logisk tenkning, og er nok medvirkende til hvorfor partiet er på lag med fortiden i stedet for å være med på å forme fremtiden.

Etter hvert som stadig flere land rundt oss vil åpne opp for en mer realistisk og fornuftig ruspolitikk, kan man gjerne tviholde på at man er imot legalisering og regulering. Men det blir stadig vanskeligere å håndheve, og da gjenstår spørsmålet: Skal vi være det eneste landet igjen hvor det kun er kriminelle som skal få styre narkotikamarkedet?