Hovland og KrF sin ruspolitikk hører fortiden til

DEBATT: Ingrid Olina Hovland sitt innlegg i Aftenbladet 25. april er et gufs fra fortiden.

Det hadde vært fint om Hovland, KrF og KrFU kunne hatt en fremtidsrettet og kunnskapsbasert innstilling til ruspolitikken: straff funker ikke, det gjør hjelp.

Henrik van der Hoeven Leder, Stavanger AUF

Dagens ruspolitikk funker ikke. I 2019 hadde Norge, ifølge European Drug Report, et snitt på 75 overdosedødsfall per million innbyggere, tredje dårligst i Europa – kun slått av Estland og Sverige. EU-gjennomsnittet ligger på 23. Norge har altså over tre ganger så mange overdosedødsfall som snittet i EU. For AUF er det da tydelig at dagens politikk ikke funker, og at noe må gjøres.

Best i klassen er Portugal, med 4 overdosedødsfall per million innbyggere. Hvorfor, spør du? Jo, allerede i 2001 avkriminaliserte Portugal narkotiske stoffer. Istedenfor straff, ble det et tilbud om hjelp til innbyggerne. Erfaringene fra Portugal er tydelige: hjelp funker, det gjør ikke straff.

Det er av Riksadvokaten avdekket at politiet i mange tilfeller har utøvet tvang i strid straffeprosessuelle krav, når det kommer til narkotiske stoffer. Dette er ikke bare alvorlig, men også et brudd på menneskerettighetskonvensjonen da det krenker retten til eget privatliv. Derfor er det ekstra bekymringsfullt at det er denne tvangsmiddelbruken KrF og KrFU nå foreslår å utvide.

Der Portugal har gode erfaringer med hjelpeordninger, foreslår Hovland og KrF at politiet blant annet skal få følgende myndigheter: kunne tvinge personer som har tatt narkotiske stoffer til å avlegge spyttprøver slik at politiet kan bevise narkotikabruk og kunne ransake mobilen til personer som har kjøpt narkotika. Ikke bare er dette helt feil medisin, men det er også alvorlige brudd på menneskerettighetskonvensjonen og retten til privatliv.

Det hadde vært fint om Hovland, KrF og KrFU kunne hatt en fremtidsrettet og kunnskapsbasert innstilling til ruspolitikken: straff funker ikke, det gjør hjelp.