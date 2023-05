Kan vi få en Borgli-pause nå?

Jeg trenger ikke å se flere bilder av denne bryggen nå.

Jan Geir Fjogstad Hommersåk

DEBATT: Kan jeg be om en timeout nå? Til slutten av uke 21? I de lengste Sykkelrittene, som Giro d´Italia og Tour de France, er det også hviledager. Jeg har fått nok input i Borglisaken, og trenger litt tid for å tenke selv. Så kan journalistene grave litt uten daglig deadline noen dager? Og, jeg trenger ikke flere bilder nå. Jeg vet hvordan Borgli ser ut – og forresten, kaien på Ims, vær grei å utelate bilder av den også. Og med det samme: Stanley, du vet jo utmerket godt at noe som kanskje ikke er så bra, plutselig blir det, kun ved at mange nok skriver under på det?