Hvordan sikrer vi god arkitektur fra start til slutt?

DEBATT: Noen ganger må man som byutviklingspolitiker dessverre bare innse at det ikke ble helt slik som man hadde forestilt seg.

De fleste politikere er ikke arkitekter, og bør av den grunn være forsiktige med å gå for detaljert til verks i valg av arkitektoniske løsninger i sin behandling av regulerings- og byggesaker.

Thomas Bendiksen Medlem i Utvalg for by- og samfunnsutvikling (MDG)

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Dag Svihus sitt treffende innlegg om boligprosjektet på den gamle Alstor-tomten, er ett av prosjektene som ikke kan kalles en arkitektonisk perle og som burde ha blitt bearbeidet ytterligere før det ble godkjent.

Det er vanskelig å kjenne igjen vedtaket vi politikere i 2018 gjorde om at «Ny bebyggelse skal gis en utforming av høy arkitektonisk kvalitet», selv om definisjonen av en slik formulering naturligvis er subjektiv. Formingsveilederen som var vedlagt den politiske behandlingen, lovet også en langt mer variert og spennende fasade enn sluttresultatet. Hvordan sikrer vi da arkitektonisk kvalitet i bebyggelse og byrom, så lenge bestemmelsene og formingsveilederne er løst formulert og kun retningslinjer?

De fleste politikere er ikke arkitekter, og bør av den grunn være forsiktige med å gå for detaljert til verks i valg av arkitektoniske løsninger i sin behandling av regulerings- og byggesaker. Derfor er det svært positivt at flertallet i Stavanger, på initiativ fra MDG, i denne perioden har prioritert å opprette et kommunalt byarkitektkontor. En avdeling med et slikt mandat vil kunne veilede utbyggere og rådgi oss politikere, og dermed sikre at faglige vurderinger blir en del av prosessen, fra tidlig planleggingsfase og frem til bygget står ferdig. En byarkitekt sikrer nødvendigvis ikke tilfredsstillende resultat i alle byggeprosjekter. Det betyr heller ikke at det vil være bred politisk enighet om arkitektonisk kvalitet og utforming i alle byggesaker, men arkitektur settes høyere på agenda, og vi blir bedre rustet til å ta beslutninger med god faglig forankring i fremtidens byggeprosjekter.