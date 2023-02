Lån pengene til nye SUS – bli ferdig!

DEBATT: Som lekmann når det gjelder statsfinanser, står jeg selvsagt laglig til for hogg. Men likevel: Hvor er fornuften når det gjelder byggingen og finansieringen av nye SUS?

«Statens fond kan gi lån (som de gjør til deler av byggetrinn 1) til en rente som også gjør dette til en vinn-vinn-situasjon», skriver Thomas P. Randulff.

Thomas P. Randulff Nærbø

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Å gjøre halv jobb slik at veien til Ullandhaug blir enda lenger enn den allerede er blitt, for så å drive to halve sykehus mens man sparer inn på en drift som allerede nå er mer enn anstrengt for å skaffe penger til resten av jobben, kan umulig være god økonomi.

I tillegg kommer det opplysninger om at SUS-areal som ved salg nettopp skulle finansiere nybygget, nå må selges for å dekke underskudd på driften.

La oss gjøre sykehuset helt ferdig – nå! Når vi likevel er i gang.

Les også Kalddusj for nytt sykehus – helseministeren knuser hjerter i Stavanger

Smertene forlenges

For ikke å snakke om den (u) menneskelige siden av det hele: Reduksjon i sykehusets hovedoppgave – å helbrede syke – med den følge at smertene forlenges, sykemeldingene blir til uføretrygd med alt det medfører, og – ikke minst – et allerede presset helsepersonell presses ytterligere.

Alt for å spare til – i en uoverskuelig framtid – å gjøre nye SUS operativt i full skala.

At våre høyeste politiske organer har delegert ansvar for drift og investeringer i helsevesenet nedover i systemet og dermed gjort seg selv umyndige, er dessverre blitt helseministerens trumfkort når hun må stå til regnskap for den situasjonen vi er i: «Helseforetaket må prioritere innenfor de rammene som er gitt!»

Vi har tre valg

Selvsagt! Men da må hun sørge for at rammene er vide nok til fornuftig drift. Det er de åpenbart ikke. Iallfall ikke når driftsbudsjettet også skal omfatte så store nyinvesteringer som i dette tilfelle.

I den situasjonen vi nå er i, er der tre valg:

Gjøre som man nå gjør: Spare på skillingen og la daleren gå og så komme i en situasjon ingen ønsker.

Bevilge de nødvendige midler til fullføring av dette prosjektet (og andre tilsvarende investeringsprosjekter) som jo må finansieres – uansett. Selv om det er mange penger, vil det svare seg økonomisk – og våre etterkommere vil få mer å rutte med. Hvis det er et poeng.

Lån pengene! Statens fond kan gi lån (som de gjør til deler av byggetrinn 1) til en rente som også gjør dette til en vinn-vinn-situasjon.

Rimer ikke

At en ikke vil slippe løs store summer til lønninger og daglig drift av frykt for høyere rente, inflasjon og prisstigning kan høres fornuftig ut. Men å holde igjen på infrastruktur for så å måtte betale en langt høyere pris i neste omgang – nei, det rimer ikke.

Og dessuten: Er det snakk om så store penger når en ser hvilken situasjon vi er inne i?

Daglig hopper vår store trøst, «Pensjonsfondet» opp og ned – og mest opp – med beløp i en langt høyere størrelsesorden enn et sykehus i Stavanger koster. Jeg undres: Skjønner våre politikere egentlig hvor mye 11 tusen milliarder kroner (som vi hørte det var i fjor) egentlig er?

Statsminister Jona Gahr Støre er etter sigende en rik mann. Han vet sikkert at det er en enorm oppgave å tjene én milliard, altså den første milliarden. Nå kan han på våre vegne disponere 11.000 slike. Ikke kaste dem bort, men investere dem – i helse.

Helse gir avkastning

Og helse gir avkastning – fra første krone! Også for de pasientgrupper som helseministeren antyder gjerne kan glemmes for en innsparing som ikke kommer til å monne nevneverdig det hele tatt.

I det dette skrives opplyses det at markedsverdien på fondet nå er 13.298 milliarder kroner. Plutselig er den altså 2300 milliarder mer enn det vi hørte på slutten av fjoråret.

Så la oss gjøre sykehuset helt ferdig – nå! Når vi likevel er i gang. Da sparer vi i tillegg hundrevis av komitémøter, utredninger, reiser til og fra Oslo og et enormt antall saksbehandlinger med tusenvis av dokumenter – før man likevel må bite i det sure eplet og betale hva det koster.