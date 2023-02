Det er ikke plattformen som er verdensarv, men teknologien

DEBATT: Riksantikvaren synes ikke det er noe god idé å få nedlagte oljeplattformer på Unescos verdensarvliste. Selvfølgelig må de være der. Det er ikke plattformen det dreier seg om, men teknologien.

Den er på verdensarvlisten for å bli, i den forstand at vi bruker den hver dag. Det er jo selvsagt at den, men ikke isenkramen må hedres, slik Oljemuseet argumenterer for.

Sigurd Heiberg Stavanger

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Se for eksempel på hva som er gjort med Oselveren. Det er teknologien som er hedret og ikke båten. Den har råtnet for 1000 år siden. Condeep- plattformene ble bygget som et resultat av at det ble mulig å beregne felt med datateknologi. Da mener jeg ikke oljefelt, men spenningsfelt, trykkfelt, temperaturfelt osv.

Condeepene ble bygget mens endelig element- metoder ble utviklet. Det er en teknikk som er særlig godt egnet til å beregne spenninger og deformasjoner og hvor langt unna brudd de ligger. Sintef og NGI, og IFE når det gjelder reservoarberegninger, lå langt fremme i et internasjonalt forskningsmiljø som inkluderte Zienkievich ved University of Swansea, Whitman ved Massachussets Institute of Technology og flere.

For å ta teori til praksis ble strukturene som ble bygget tungt instrumentert, der alle forhold som ble beregnet også ble målt og sammenlignet med beregningene. På den måten ble beregningene kalibrert for bruk på helt andre geometrier som store offshore plattformer. Også disse ble tungt instrumentert, og her var Elmo diBiagio ved NGI sentral.

Selv om han var leder for måleteknisk avdeling var hans interesse for riktig informasjon så sterk at han var å finne blant armeringsjern og betong på de fleste byggeplasser, hvor han sørget for at instrumentene ble skikkelig montert. Mye var basert på svingende- streng strekklapper konstruert ved NGI. De var usedvanlig robuste i det signalene ble overført i form av frekvenser, ikke strømstyrke.

Carl J. Frimann Clausen fulgte opp med beregninger og sammenligninger. Dette ble gjort i en tid hvor datamaskiner var så vidt i gang. Kapasiteten i så måte ved Rogaland Interkommunale Datasenter var slik at en måtte prioritere mellom å skrive ut produksjonsprognoser for de sju feltene i Ekofisk-området, eller kjøre lønn for 100 finske arbeidere ved Rosenberg. Finnene vant. I dag formes nær sagt alt vi omgir oss med av denne teknologien, enten det er plattformer, olje og gassreservoarer, biler eller fly.

Den er på verdensarvlisten for å bli, i den forstand at vi bruker den hver dag. Det er jo selvsagt at den, men ikke isenkramen må hedres, slik Oljemuseet argumenterer for.

PS. Whitman arbeidet med samspillet mellom jord og bygg under jordskjelv for å finne frem til bygningsformer som nok kunne bli ødelagt, noe annet var for dyrt, men som ble deformert på en måte som gjorde at folk kunne komme seg ut. Dagens forferdelige bilder fra Tyrkia og Syria viser med all mulig klarhet at det fortsatt er rom for å anvende denne teknologien.