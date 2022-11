Christ-mas flere uker før advent

DEBATT: Når christ-maset begynner flere uker før advent, kan det være grunn til å stoppe litt opp og stille noen kritiske spørsmål.

«Vi vil handle for 66 milliarder, eller litt over 12.000 kroner for hver enkelt nordmann», skriver Knut Sand Bakken.

Knut Sand Bakken Pensjonert prest

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Vi går snart inn i adventstiden, som er en ventetid. De færreste venter på at

kirkeklokkene skal ringe jula inn. Vi tar den sikkert på forskudd i år også for å få litt trøst og oppmuntring. De fleste venter sikkert på fred i Europa og en tryggere fremtid. For vi trenger alle mer positiv tenkning og livsglede for å møte fremtiden. Derfor betyr førjulstida mye for mange her nord!

Men når christ-maset begynner flere uker før advent, kan det være grunn til å stoppe litt opp og stille noen kritiske spørsmål. For når 24. desember endelig

kommer, er jula over for mange. Ja, de er utslitte etter alt maset med x-antall

julebord.

Ikke for amatører

Ukene før jul er i sannhet ikke noe for amatører. Stadig flere engasjerer seg i

«juleuvesenet.» En del hopper av forbrukerkarusellen da livet må være noe mer. Børsen har for lengst overtatt for katedralen. Vi vil handle for 66 milliarder, eller litt over 12.000 kroner for hver enkelt nordmann. Men det er mange som aldri vil ha anledning til å stige på karusellen og betrakter det hele som tilskuere. Det blir stadig flere fattige. Og de gruer seg til jul selv om frivillige organisasjoner forsøker å hjelpe.

Børsen har for lengst overtatt for katedralen.

De som har krefter igjen etter en anstrengende advent, vil til gudstjeneste julaften få høre juleevangeliet slik vi finner det hos Lukas. Han som ble født i

Betlehem og møtte mennesker med åpenhet. Han trakk de utstøtte inn i

fellesskapet. Og i sin forkynnelse ga ha mennesker trøst og håp. Kjærlighetens

budskap sprengte grenser. Dette er mer enn tomme ord.

Forsoning og frigjøring

Om vi sliter eller lykkes, om vi gleder oss til julefeiringen eller ser frem til hverdagene på nyåret, så kommer julen med sitt budskap om forsoning og frigjøring.

Vi må la jul være jul! Vi legger forskjellig innhold i feiringen. Det er mange

alternativer! I vårt flerkulturelle samfunn feires jula på ulike måter. Det finnes

ikke noe fasitsvar når det blir stilt spørsmål om hvordan høytiden skal feires.

Likevel –- desember rører ved noe av det dypeste i oss. Vi jakter på den rette

julestemning og får kontakt med det religiøse som resten av året ligger gjemt

bak låste dører. Og denne delen av livet er noe vi sjelden snakker med

andre om. For desember gir oss lov til å være religiøse. Nettopp derfor er det så viktig at kirken møter menneskers religiøse lengsel med åpenhet.

Mange går fremdeles til gudstjeneste i desember, særlig julaften, selv om antall deltagere går nedover. Og konserter fyller kirkene før jul. Folk betaler gjerne flere hundre kroner for å gå på advents- og julekonsert. Artistene fyller kirkene, og tilhørerne får høre om Josef, Maria og det lille barnet i krybben. For

desember gjør noe med oss. Vi minnes barndommens jul, tradisjonene og alle

forventningene.

Håp og framtidstro

Det må være en stor utfordring for kirken å ta de besøkendes lengsler og

religiøse søken på alvor og vise at julebudskapet stadig er like aktuelt. Og

kirkens oppgave må ikke være å gi oss dårlig samvittighet, men håp og

fremtidstro.

Tusener ønsker også i år å høre juleevangeliet slik Lukas formidler det og vil

lytte til eller synge med i «Deilig er jorden». Den er på mange måter en

protestsalme. Bernhard Severin Ingemann skrev den i 1850 mens han var rystet over den brutale krigen mellom Danmark og Preussen. Men det er ikke bare en protestsalme! For salmen er også fylt av drømmer om en annen tid som vi alle lengter etter.

Tømmermannssønnen kom nettopp med håp til mennesker som slet og ikke fikk det helt til! Og kanskje kan han også den kommende julehøytid gi oss et håp som bærer, når nesten alt håp er ute?