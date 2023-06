Fritt nivåvalg er løsningen for både de flinke og svake elevene

«Tradisjonelt har skolen forsøkt å standardisere undervisning og pensum, og dermed forsømt behovene til hver enkelt elev», skriver Ghazi Alannan.

Ghazi Alannan Styremedlem i Jæren Unge Høyre og listekandidat for Time Høyre

DEBATT: I dagens samfunn er det et stadig økende krav til kunnskap og ferdigheter, det er derfor viktig at skolene tilpasser seg behovene til elevene for å gi dem best mulig utdanning. For at elever skal lykkes, er det avgjørende at de får undervisning som er tilpasset deres individuelle behov og nivå.

Det kan nesten virke som om at skolen i dag legger større vekt på at elevene skal tilpasse seg systemet, istedenfor å tilpasse opplæringen etter den enkelte elevs behov. Mange elever føler at undervisningen enten er for lett eller for vanskelig, likevel får alle elevene lik undervisning. Undervisning som passer for en elev passer ikke nødvendigvis for en annen.

For å sikre at hver elev kan oppnå sitt beste potensial i skolen, er det nødvendig å tilpasse undervisningen individuelt.

Lærerne vil være der for alle, og ønsker selvfølgelig en klasse med best mulig resultat. Lærerne må tilpasse undervisningen sin til elevenes individuelle behov og evner. Dette betyr å tilpasse undervisningen basert på elevenes læringstilstand, motivasjon og forutsetninger.

Høyre mener det er viktig å skape et samfunn der folk kan ta ansvar for sine egne liv og få like muligheter til å lykkes. For å sikre at hver elev kan oppnå sitt beste potensial i skolen, er det nødvendig å tilpasse undervisningen individuelt. En måte å oppnå dette på er fritt nivåvalg i skolesystemet. Dette innebærer at elevene selv får bestemme hvilket nivå de ønsker i de ulike fagene. Fritt nivåvalg vil gi økt utbytte av undervisningen for alle elevene, uavhengig av nivå.