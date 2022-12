Huskelapp: «Adelskap forplikter!»

KRONIKK: Det er forholdsvis lett å bli – og forbli – rik i Norge.

I 1994 var Kjell Inge Røkke (t.v.) i gang med sitt norske industrieventyr. Her sammen med Åge Hareide og den andre «rike Molde-onkelen», Bjørn Rune Gjelsten, etter 3–2 over Lyn i cupfinalen i fotball det året. Nå har Røkke meldt flytting til Sveits.

Wenche Skorge Skribent og varamedlem i Stavanger kommunestyre (Ap)

Det er dyrtid og ulvetider. Fattige familier fryser under pleddet, køene foran Frelsesarmeens matutlevering vokser og rikskjekkas Fredrik Solvang gråter ekte tårer i beste sendetid.

De som gråter høyest, er imidlertid lakseoppdretterne og enkelte andre kapitaleiere. Regjeringens budsjett bærer bud om høyere skatter for næringsdrivende. Det er ikke blitt godt mottatt. Et trettitalls personer med store formuer har høylytt forlatt landet.

Politisk redaktør Harald Birkevold i Aftenbladet oppsummerer høstens store debatt i en setning: «Dette er naken klassekamp på norsk, delvis ført fra flyet til Sveits.»

Ikke mye å klage på

Norge er et av verdens beste land å bo i, enten du er fattig eller rik. Norske kapitaleiere har ikke så veldig mye å klage på. De kommer til dekket bord i et velorganisert land, med høyt utdannet arbeidskraft, gode barnehager og SFO, et godt utbygd helsevesen, et sterkt sosialt sikkerhetsnett og en velfungerende rettsstat, med stort sett lovlydige borgere og lite korrupsjon.

Under pandemien var det rause støtteordninger, og mange bedrifter utbetalte rekordhøye utbytter i etterkant.

Gjentatte ganger er Norge blitt kåret blant verdens beste land å drive «business» i. Felles for de fleste av disse kåringene er at kriteriene det legges vekt på, er det vi anser som hovedingrediensene i velferdsstaten:

World Economic Forum ( WEF ), som ledes av den tidligere Høyre-politikeren Børge Brende, gjør årlige evalueringer av graden av «næringsvennlighet» i de ulike landene. I 2022 kommer Norge på sjette plass i konkurransen om beste land for entreprenører.

I en analyse utført av Verdensbanken, der kriteriet er det generelle «letteste land å gjøre business» i, kommer Norge på niende plass , rett foran Sverige.

Den Brussel-baserte «næringsforeningen» Eurochambres , som organiserer 20 millioner bedrifter i 45 europeiske land, og der norske Virke er assosiert medlem, rangerer i 2020 Norge på tredjeplass i en tilsvarende konkurranse, slått bare av Danmark og Sverige.

Dagens «mørkemenn»

Æres den som æres bør. Vi kan fastslå at Kjell Inge Røkke, én av dem som nå flytter til Sveits, har gjort mye for å bygge Norge. Men han har også fått mye igjen for strevet. Vi kan anta at oljeskattepakkens verdi for Aker-systemet er enorm.

Den offisielle formuen til Røkke er på nesten 20 milliarder kroner. Et kontraintuitivt faktum, særlig sett i lys av høstens svartmaling, er at Norge er et av de landene som har flest milliardærer i forhold til folketallet, flere enn USA, for eksempel.

Det er forholdsvis lett å bli – og forbli – rik i Norge.

Kritikerne hevder at endringene i rammebetingelser og skattenivå skaper uforutsigbarhet og gjør Norge mindre attraktivt som land å investere i. Skattenivået i Norge er noe over snittet i OECD, men lavere enn i våre naboland.

Lakseskatten har utløst mye støy, men den var grundig utredet av et offentlig utvalg oppnevnt av Erna Solberg i hennes tid som statsminister. Aktørene visste at den kunne bli iverksatt.

Formuesskatten er tilbake på nivået fra 2013, før de blåblå overtok makten. Det gikk an å leve i Norge da også.

Høstens overdrivelser fra finanssektorens talsmenn bidrar ikke til å bygge standens troverdighet. I Dagens Næringsliv formulerer børsdirektøren seg i mørke ordelag om at Norge nå står i fare for å miste sitt renommé som et trygt og profesjonelt marked for investorer.

Lederen for skatteavdelingen i konsulentselskapet Deloitte drar på litt ekstra. Ifølge han er Norge nå «ekstremt ustabilt».

«Noblesse oblige»

I et demokrati vil det alltid være tautrekking om riktige skattenivåer. Selvsagt kan både endringer og prosesser rundt høstens statsbudsjett diskuteres. De økte skattene for næringslivet vil uansett være lettere å bære for kapitaleierne enn alle ekstrautgiftene for de familiene som nå gruer seg til jul.

Adelskap forplikter Adelskap forplikterFra fransk, "noblesse oblige"., heter det i et gammelt ordtak. I Lukasevangeliet, alltid aktuelt nå ved juletider, er samme meningsinnhold formulert på følgende måte, i Lukas 12:48: «Av den som har fått mye, skal det ventes mye, og av den som mye er betrodd, skal det kreves desto mer.»

Foran en hard vinter er dette kloke ord å legge seg på sinne for noen hver her oppe på toppen av verdens kransekake.